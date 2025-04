Gürcan Bilgiç ve İskender Günen, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi iki takımı analiz etti

Fenerbahçe kupadan elenerek yine taraftarına büyük bir şok yaşattı. Bu Trabzonspor maçına yansır mı?Mourinho'nun geleceği tartışılıyor. Okan Buruk'a yaptığı hareket için ne diyorsunuz?Trabzonspor, Fatih Tekke ile yeni bir sayfa açtı. Şu ana kadarki Tekke'nin performansı Kadıköy'deki maç için umut veriyor mu?Bu maçın kilit isimleri iki takım adına kimler olabilir?Özellikle Trabzonspor hakemden yana şikâyetçi. Çok sert açıklama yapıldı. Mehmet Türkmen ataması için ne diyorsunuz?Derbi yenilgisi, enerjiyi geri çekecektir ama zaten ilk hedef şampiyonluktu. Trabzonspor maçını her türlü kazanmak durumundalar, çünkü rakipleri haftayı maçsız geçecek.Taraftarını böylesine üzen bir kadronun, Trabzonspor maçına karakter koyması lazım. Bu maçta önemli olan tribünlerin refleksi,Kısacası; bir barışma maçı izleyeceğiz.Seyrettiğimde kendi adıma utandım. Hem Mourinho hem de Okan Buruk adına. Kendileri utandı mı, bilemiyorum.Birisi ötekine laf atıyor. Öteki onu kovalıyor, burnuna hamle yapıyor. Hamle yapılan, hakemden faul isteyen oyuncu gibi kendini yere atıyor ve tüm dünya maçı bırakıp, Mourinho'nun bu resmini konuşuyor.Mourinho için bir başka leke. Okan Buruk için ise Avrupa'da takım çalıştırma hayalinin bitişi.Fatih Tekke sonrasında Trabzonspor takımındaki en önemli değişim; vücut dili. Oyuncuların sahada her şeylerini ortaya koyduğunu, mücadeleye katıldığını, kendini sakınmadığını gördük. İyi-kötü oynamaktan bahsetmiyorum.Trabzonspor'da bunu yapması için zamana ihtiyacı var. Kadıköy'de bu yüzden futbolcuların direnci ve mücadelesi daha önemli.Maçın tek adamı var aslında; Uğurcan Çakır… Kazanmak için her şeyi yapacak rakip karşısında, Trabzonspor kendini kaptanına emanet edecek.Tam bir düello olacak iki taraf arasında. Üçlü defansın zayıf tarafı, kanatlarıdır. Zubkov ve Visca ile Fatih hoca buralardan set kuracaktır. Dolayısıyla ikinci düello Skriniar ile Visca arasında olur.Bütün takımlar şikâyetçi hakemlerden. Ama son iki derbideki yönetimlerle Türk hakemleri sınıfı geçtiler. Kritik kararları VAR üstünden verdiler, tartışılan isimler olmadılar, temas alıp, kendini yere atanlara da prim vermediler. Sonuçta;Başı burada ağrıyor zaten. Bayrağı yere düşürmemesi lazım. Camiası için sezonun kritik sınavında.Ezeli rakibinize üstelik kendi sahanızda mağlup olarak kupadan elenmişsiniz. Bu camia için büyük bir hayal kırıklığıdır. Beklentilere karşılık verememek taraftar ve takım arasında büyük bir güvensizlik ortamı oluşturmuştur. Böylesi bir travmatik görüntü, Trabzon maçına etki yapar mı, bunu şu an yorumlayamayız. Önce Avrupa'dan elenme ve ardından da kupadaki hüsran…Bu maç yeniden bir başlangıç yapma adına büyük öneme sahip.Mourinho, kariyeri başarılarla dolu bir teknik adam, bunu kimse inkar edemez. Ama bir başka gerçek var ki son yıllarda gittiği takımlarda istenilen başarıları bir türlü yakalayamadı.Fenerbahçe'ye geldikten sonra ve son yılların en zengin kadrosuna sahip olmasına rağmen bir türlü beklentilere karşılık veremedi. Bu da gelinen noktada sorgulanmaları beraberinde getirmekte.Trabzonspor'un içindengeçmekte olduğusüreç, çalkantılarladolu. 1 sezonda 3teknik adam değişimikabul edilebilir biryapı değil. Fatih Tekke, Trabzonspor'uniçinden gelen bir isim.Sorunların çözümü için zamanaihtiyacı var. Ligdeki konumundandolayı Trabzon için öncelikli hedefTürkiye Kupası.F.Bahçe maçına bu olumlu görüntünasıl yansır, maç günü performansıbelirleyici olacaktır.Büyük maçların en önemli bölgesi orta sahalardır. Çünkü bu alanı bir kalp olarak yorumlayabiliriz.Trabzonspor'da bu maçın sonucunu etkileyebilecek isimleri iseve Oleksandr Zubkov olarak söyleyebiliriz.Sezon başından beri Trabzonspor'un kaybettiği puanlarda hakemlerin yanlış kararları öne çıktı.Bu da hakemler ve Trabzonspor arasında büyük bir güvensizlik ortamının oluşmasını öne çıkardı. F.Bahçe maçına verilen Mehmet Türkmen'in daha önceki söyleşilerinde verdiği mesajlar, bu güvensizliğin daha fazla olmasına yol açtı. Mourinho'nun bile en fazla beğendiği hakem Mehmet Türkmen ise böyle bir maça verilmesini anlamakta zorluk çekiyorum.