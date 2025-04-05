Gürcan Bilgiç ve İskender Günen, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi iki takımı analiz etti

SORULAR
1-
Fenerbahçe kupadan elenerek yine taraftarına büyük bir şok yaşattı. Bu Trabzonspor maçına yansır mı?
2-
Mourinho'nun geleceği tartışılıyor. Okan Buruk'a yaptığı hareket için ne diyorsunuz?
3-
Trabzonspor, Fatih Tekke ile yeni bir sayfa açtı. Şu ana kadarki Tekke'nin performansı Kadıköy'deki maç için umut veriyor mu?
4-
Bu maçın kilit isimleri iki takım adına kimler olabilir?
5-
Özellikle Trabzonspor hakemden yana şikâyetçi. Çok sert açıklama yapıldı. Mehmet Türkmen ataması için ne diyorsunuz?
GÜRCAN BİLGİÇ
FENERBAHÇE KARAKTER KOYMAK ZORUNDA
1-
Derbi yenilgisi, enerjiyi geri çekecektir ama zaten ilk hedef şampiyonluktu. Trabzonspor maçını her türlü kazanmak durumundalar, çünkü rakipleri haftayı maçsız geçecek. Farkı üç puana indirmek, iddiayı korumak zorundalar.
Taraftarını böylesine üzen bir kadronun, Trabzonspor maçına karakter koyması lazım. Bu maçta önemli olan tribünlerin refleksi, oyuncuları affedip-sevip arkalarında duracaklar mı?
Kısacası; bir barışma maçı izleyeceğiz.
YAŞANANLAR BÜYÜK REZİLLİK
2-
Seyrettiğimde kendi adıma utandım. Hem Mourinho hem de Okan Buruk adına. Kendileri utandı mı, bilemiyorum. Koca adamlar, ergen çocuklar gibi davrandılar.
Birisi ötekine laf atıyor. Öteki onu kovalıyor, burnuna hamle yapıyor. Hamle yapılan, hakemden faul isteyen oyuncu gibi kendini yere atıyor ve tüm dünya maçı bırakıp, Mourinho'nun bu resmini konuşuyor. Tam anlamıyla rezillik.
Mourinho için bir başka leke. Okan Buruk için ise Avrupa'da takım çalıştırma hayalinin bitişi. Çünkü kendini böyle atan bir hocaya kimse teklif yapmaz.
TEKKE VÜCUT DİLİNİ DEĞİŞTİRDİ
3-
Fatih Tekke sonrasında Trabzonspor takımındaki en önemli değişim; vücut dili. Oyuncuların sahada her şeylerini ortaya koyduğunu, mücadeleye katıldığını, kendini sakınmadığını gördük. İyi-kötü oynamaktan bahsetmiyorum. Fatih hoca daha önceki görevlerinde hep takım performansının ve doğru pozisyonlanmanın peşine düştü.
Trabzonspor'da bunu yapması için zamana ihtiyacı var. Kadıköy'de bu yüzden futbolcuların direnci ve mücadelesi daha önemli.
YÜKSEK TOPLAR AVANTAJ OLACAK
4-
Maçın tek adamı var aslında; Uğurcan Çakır… Kazanmak için her şeyi yapacak rakip karşısında, Trabzonspor kendini kaptanına emanet edecek. Stoperlerinde sorun olduğu için, En-Nesyri ve Dzeko'nun yüksek toplardaki üstünlüğü de Fenerbahçe'nin avantajı.
Tam bir düello olacak iki taraf arasında. Üçlü defansın zayıf tarafı, kanatlarıdır. Zubkov ve Visca ile Fatih hoca buralardan set kuracaktır. Dolayısıyla ikinci düello Skriniar ile Visca arasında olur.
TÜRKMEN BAYRAĞI DÜŞÜRMEMELİ
5-
Bütün takımlar şikâyetçi hakemlerden. Ama son iki derbideki yönetimlerle Türk hakemleri sınıfı geçtiler. Kritik kararları VAR üstünden verdiler, tartışılan isimler olmadılar, temas alıp, kendini yere atanlara da prim vermediler. Sonuçta; Serdal Adalı soyunma odasına inip, Yasin Kol'dan helallik istemek zorunda kaldı. Mehmet Türkmen de 'oynatan' bir hakem.
Başı burada ağrıyor zaten. Bayrağı yere düşürmemesi lazım. Camiası için sezonun kritik sınavında.
İSKENDER GÜNEN
TRABZON DEĞİŞİM ATEŞİNİ YAKACAK!
1-
Ezeli rakibinize üstelik kendi sahanızda mağlup olarak kupadan elenmişsiniz. Bu camia için büyük bir hayal kırıklığıdır. Beklentilere karşılık verememek taraftar ve takım arasında büyük bir güvensizlik ortamı oluşturmuştur. Böylesi bir travmatik görüntü, Trabzon maçına etki yapar mı, bunu şu an yorumlayamayız. Önce Avrupa'dan elenme ve ardından da kupadaki hüsran… Fenerbahçe'nin elinde şu an sadece Süper Lig kaldı.
Bu maç yeniden bir başlangıç yapma adına büyük öneme sahip. Aksi durumda F.Bahçe'yi çok daha çalkantılı günler bekler.
MOURİNHO HAYAL KIRIKLIĞI
2-
Mourinho, kariyeri başarılarla dolu bir teknik adam, bunu kimse inkar edemez. Ama bir başka gerçek var ki son yıllarda gittiği takımlarda istenilen başarıları bir türlü yakalayamadı. Ayrıca geçmişi böylesi skandallarla dolu bir hoca.
Fenerbahçe'ye geldikten sonra ve son yılların en zengin kadrosuna sahip olmasına rağmen bir türlü beklentilere karşılık veremedi. Bu da gelinen noktada sorgulanmaları beraberinde getirmekte. Okan Buruk'a yaptığı hareket ise yakışan bir tavır değil.
ÇÖZÜM İÇİN ZAMAN LAZIM
3-
Trabzonspor'un içinden
geçmekte olduğu
süreç, çalkantılarla
dolu. 1 sezonda 3
teknik adam değişimi
kabul edilebilir bir
yapı değil. Fatih Tekke, Trabzonspor'un
içinden gelen bir isim.
Sorunların çözümü için zamana
ihtiyacı var. Ligdeki konumundan
dolayı Trabzon için öncelikli hedef
Türkiye Kupası. Geldikten sonra 3 maçta birtakım değişikliklerin olduğunu gözlemliyoruz.
F.Bahçe maçına bu olumlu görüntü
nasıl yansır, maç günü performansı
belirleyici olacaktır.
ZUBKOV ÖNE ÇIKACAKTIR
4-
Büyük maçların en önemli bölgesi orta sahalardır. Çünkü bu alanı bir kalp olarak yorumlayabiliriz. Orta alandaki oyuncuların ortaya koyacakları performans belirleyici bir etken.
Trabzonspor'da bu maçın sonucunu etkileyebilecek isimleri ise Uğurcan Çakır, Mustafa Eskihellaç (orta alanda takıma daha fazla katkı yapabilir)
ve Oleksandr Zubkov olarak söyleyebiliriz.
NEDEN BU HAKEM VERİLDİ?
5-
Sezon başından beri Trabzonspor'un kaybettiği puanlarda hakemlerin yanlış kararları öne çıktı. Trabzon bu konuda başı en fazla ağrıyan takım.
Bu da hakemler ve Trabzonspor arasında büyük bir güvensizlik ortamının oluşmasını öne çıkardı. F.Bahçe maçına verilen Mehmet Türkmen'in daha önceki söyleşilerinde verdiği mesajlar, bu güvensizliğin daha fazla olmasına yol açtı. Mourinho'nun bile en fazla beğendiği hakem Mehmet Türkmen ise böyle bir maça verilmesini anlamakta zorluk çekiyorum.