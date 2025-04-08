Eski Premier Lig futbolcusu Yossi Benayoun’a el bombası şoku!

İngiltere'de West Ham United, Liverpool, Chelsea ve QPR formaları giymiş olan eski İsrailli milli futbolcu hayatının şokunu yaşadı.

2019 yılında futbola veda eden yıldız oyuncunun İsrail'deki evine el bombası atıldı. Pazar günü sabah saat 11:00 sularında evin önünden geçen motosikletli birinin attığı ortaya çıkan el bombası için emniyet inceleme başlattı.

Emniyet güçleri atılan el bombasının Gazze'de süren savaşla alakalı olmadığını bildirdi. Benayoun ise olayla ilgili olarak, "Bu kesinlikle bir hataydı. El bombasının evimi hedef almadığından hiç şüphem yok. İlk başta bir gaz tüpünün patladığını düşündüm ve itfaiyeyi aradık. Ancak polis eve geldiğinde ve el bombasının kalıntılarını bulduğunda gerçekte ne olduğunu anladık." ifadelerini kullandı.