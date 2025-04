Mısır Kralı tahtını bırakmadı!

2017'de Roma'dan Liverpool'a 42 milyon Euro'ya transfer olduğunda, Mohamed Salah'ın bir takımın kaderini değiştireceği kimsenin aklının bile ucundan geçmemişti. Son lig şampiyonluğunu 1989-90 sezonunda yaşayan ve ardından sadece tribünlerdeki "You Will Never Walk Alone (Bir daha asla yalnız yürümeyeceksin)" şarkısı ile gönüllerde kalan Liverpool, Salah ile birlikte yeniden 'büyük' takım kimliğine dönerken 2018-19'da Şampiyonlar Ligi, ardından da 2019-20'de Premier Lig zaferlerini yaşadı.

Bu sezon kontratı bitecek oyuncu ile Liverpool arasındaki görüşmelerde ipler koparken Suudi Arabistan'dan 150 milyon Euro'luk (6.4 milyar TL) teklifle birlikte Salah'ın rotası da herkes tarafından çizildi. Ancak Mısırlı futbolcu şaşırtan bir kararla parayı değil mutluluğu seçti. Yıllık 20 milyon Pound (997 milyon TL) karşılığında Liverpool'da kalan efsane, 2 yıllık imzasını attı. Ardından da kulübün Anfield Road Stadı'nda kendisi için hazırladığı tahta kuruldu.

BAŞKA KUPALAR İÇİN BURADA KALDIM

Anlaşmanın ardından Salah, yeni kupalara doğru yola çıkacaklarını söyledi: "Elbette çok heyecanlıyım. Harika bir takımımız var. Yeni sözleşme imzaladım çünkü başka kupalar kazanma şansımızın olduğunu ve futbolun tadını çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Burada en iyi yıllarımı geçirdim. Bizi desteklemeye devam edin."