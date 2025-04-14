TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo, Türk hakemliği hakkında açıklamalarda bulunuyor!

İLK SÖZLERİ

"Türkiye'deki hakemleri ve futbolu geliştirmek için programlar hazırlamak için buraya geldim. Eylül'den beri buradayım. Sonunda ben de ayrılacağım ama şu an çalışıyorum. İlk iki aylık dönemde ülkenin teşhisini yaptık, hakemliğin resmini çektik ve ilk olarak hakemlik organizasyonunu anlamaya çalıştık. Aynı zamanda güçlü noktaları da anlamaya çalıştık. Ardından ana planı geliştirdik. Bu belge oluşturuldu ve TFF Başkanı'na sunuldu. Yönetim kurulu onayladı ve adım adım diğer programları da tanımlamaya çalışıyoruz."

Türk hakemliğinde kalite sorunu mu var? Yoksa eğitimler mi yetersiz?

''Şöyle söylemek gerekirse, Türkiye'nin husus açısından diğer ülkelerden farklı olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi insanlarınız ve hakemleriniz var. Oyuncularda olduğu gibi çok iyi ve ortamala isimler var. Bu işin bir parçası olması gereken hakemler gördüm. Bu noktadan baktığımızda son derece ümit veren hakemleriniz var. Tecrübeli hakemleriniz de var, Türkiye'nin hakem geleceğini sürdürebilirler.''

Türk hakemliğinde geldiğiniz günden bu yana nasıl bir gelişim gördünüz?

''Genel olarak Türk hakemleri, dünyadaki en iyi hakemlere kıyasladığınızda asla daha az yetenekli değiller. Sizler de biliyorsunuz rekabetçi bir lige sahipsiniz, hakemlik gerçekten çok zor ve burada hakemlik yapmak kolay değil.''