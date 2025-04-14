TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo, Türk hakemliği hakkında açıklamalarda bulunuyor!

Türkiye Futbol Federasyonu, Hakem gelişim direktörü Dr. Vitor Melo Pereira A Spor ekranlarında...
Vitor Melo, Gündem Özel programında yeni hakemlik sistemininde neler olacağını açıklıyor. Bunun yanı sıra Vitor Melo Pereira, Türk hakemliği ve yabancı hakem kararları hakkında da soruları yanıtlıyor.
İLK SÖZLERİ
"Türkiye'deki hakemleri ve futbolu geliştirmek için programlar hazırlamak için buraya geldim. Eylül'den beri buradayım. Sonunda ben de ayrılacağım ama şu an çalışıyorum. İlk iki aylık dönemde ülkenin teşhisini yaptık, hakemliğin resmini çektik ve ilk olarak hakemlik organizasyonunu anlamaya çalıştık. Aynı zamanda güçlü noktaları da anlamaya çalıştık. Ardından ana planı geliştirdik. Bu belge oluşturuldu ve TFF Başkanı'na sunuldu. Yönetim kurulu onayladı ve adım adım diğer programları da tanımlamaya çalışıyoruz."
Türk hakemliğinde kalite sorunu mu var? Yoksa eğitimler mi yetersiz?
''Şöyle söylemek gerekirse, Türkiye'nin husus açısından diğer ülkelerden farklı olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi insanlarınız ve hakemleriniz var. Oyuncularda olduğu gibi çok iyi ve ortamala isimler var. Bu işin bir parçası olması gereken hakemler gördüm. Bu noktadan baktığımızda son derece ümit veren hakemleriniz var. Tecrübeli hakemleriniz de var, Türkiye'nin hakem geleceğini sürdürebilirler.''
Türk hakemliğinde geldiğiniz günden bu yana nasıl bir gelişim gördünüz?
''Genel olarak Türk hakemleri, dünyadaki en iyi hakemlere kıyasladığınızda asla daha az yetenekli değiller. Sizler de biliyorsunuz rekabetçi bir lige sahipsiniz, hakemlik gerçekten çok zor ve burada hakemlik yapmak kolay değil.''
''HER HAKEMİ EN ÜST SEVİYEYE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ''
''İyi çalışmanız gerekiyor, fitness, mental ve teknik olarak iyi çalışmanız gerekiyor. Bizler burada her hakemin en iyi seviyesine gelmesi için çalışıyoruz. Bana soracak olursanız çok sıkı çalışıyoruz. Her maçı takip etmeye çalışıyoruz. Her departmanda çok iyi çalışan isimler var. Hakemlerle her hafta online olarak toplantı ve seminerler yapıyoruz. Onlara talimatlar veriyoruz ve yoğun şekilde çalışıyoruz. Sadece 8 yıldır mevcut olan VAR sistemi ile de çalışıyoruz. Ama futbol 100 yıldır var daha iyi nasıl oluruz bunun üzerine çalışıyoruz. UEFA'dan hakemlerin profesyonelliklerine uyum sağlayacak şekilde, fitness üzerine eğitim programları da sağlıyoruz.
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