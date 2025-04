Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "İstediğim şey cesaret"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor Dergisi'ne röportaj verdi. Tekke, röportajında, hayatında her şeyde mükemmeliyetçilik olmasına rağmen bunun futbolun gerçekliğine çok uygun olmadığını anlattı.

Futbolculuk kariyerinde çok değerli insanlarla çalıştığını aktaran Tekke, kendi döneminde oynanan futbol sistemi ile şu anda ciddi farkların bulunduğuna işaret etti.

"KİMSEYİ KIRDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Tekke, futbolculuk kariyerinde çok yetenekli oyuncuların olduğuna değinerek, şunları ifade etti:

"Türkiye ölçeğinde evet ama dünya ölçeğinde çok aşağılarda sonuçlandı kariyerleri. Belki bizim de hatalarımız oldu ama sistem gelişmeyi önledi. Öfkeliydim ama gençtim. 17 yaşımdan beri hatırlıyorum. İnsanlara karşı saygısızlık yapmadım, isteyerek kimseyi kırdığımı hatırlamıyorum. Şehrin sosyolojik yapısı, o günkü değerler, o günün oyun anlayışı, o günkü teknik direktörler. Sadece ben değil dönemin birçok yetenekli ismi, olması gerektiğinin çok altında bir kariyerle futbolu bıraktı. Yani futbolcu Fatih Tekke'yi iyi yönlendirerek dünyanın önemli oyuncuları arasına sokabilirdim."

"BANA ÇOK HAKSIZLIK YAPTILAR"

Futbolculuk kariyerinde çok fazla milli takım forması giyemediği hatırlatılan Tekke, "Benim eksiklerim de oldu tabii ki ama bana çok haksızlık yaptılar. Buna 'Türk futbolu.' deyin, 'sistem' deyin, 'birileri' deyin. Toplumun mevcut yapısına baktığınızda, şimdi bile bazen gittiğim yerlerde haksızlığa uğradığımı düşündüğüm anlar oluyor ama buna da alıştım açıkçası. Benim için bir sorun değil. Bu tarif ettiğim ortamın içerisinde, futbolculuk dönemimde de aynı şeyi yaşadım, şu an teknik adamlığımda da aynı." değerlendirmesinde bulundu.

"HERKESE HAKKIMI HELAL ETMİŞİMDİR"

Fatih Tekke, futbolculuğuyla ilgili eleştirilebilecek anların olduğunu belirterek, "En azından teknik adamlık yönüyle şu ana kadar doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Türk futbolu bana az değil, çok haksızlık yaptı. Ama bir alacağım var mı? Yok. Beni tanıyanlar çok iyi bilir, ben herkese hakkımı helal etmişimdir. Hiç sorun değil." ifadelerini kullandı.

"HAYAL SATMAYA GEREK YOK"

Trabzonspor'un önce normalleşmesi gerektiğine işaret eden Tekke, şöyle devam etti:

"Seneye Trabzonspor'a uygun, Türkiye'nin şartlarına, cebimize uygun bir kulüp yapısı. Doğru dinamikler, doğru temel attınız, sonra bu seneden başlayıp herkesin hoşuna giden, deneyen bir oyun kimliği. Bu arada oyuncunun gücünü, kendisinin yeteneğini ön plana çıkartan, bu arada altyapıdaki oyuncularına destek veren, buradan oyuncu üretmeye çalışan bir yapı, bu bir iki yıl için belki."

"İnsanlara hayal satmaya gerek yok ama gerçeklikler üzerinden hayalimiz var." değerlendirmesinde bulunan Fatih Tekke, "Bu yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir ama aşama aşama, doğru hamlelerle. Süreye ihtiyaç var yani." şeklinde değerlendirmede bulundu.

"GUARDIOLA'YI DAHİ OLARAK GÖRÜRÜM"

Dünya genelinde teknik direktörlerin neler yaptığını incelediğini ve antrenmanlarını takip ettiğini aktaran Tekke, şöyle devam etti:

"Öncelikle Guardiola'yı dahi olarak görürüm. Her ne kadar şu an geldiği noktada biraz duraklamış gibi gözükse de o oradan bir çıkış yolu rahatlıkla bulacaktır. Farklı gördüğüm Gian Piero Gasperini var, çok enteresan bir adam. Genç olarak Julian Nagelsmann var, çok değişik. Girona'nın teknik direktörü Michel Sanchez, 2-3 yıldır çok iyi. Almanya'da 4-5 takım var, her maçını takip etmeye çalışıyoruz. Antrenmanlarında farklı şeyler varsa bakıyoruz ama genel olarak çok fark yok."

"MUTLU OLACAK ZAMAN BULAMIYORUM"

Tekke, teknik direktörlük ve futbolculuk arasında çok ciddi farklar olduğuna değinerek, "Futbolcuyken daha mutluydum, çok doğru. O zaman da sorumluluklarım vardı. Tabi ki onu yerine getirmek için çok çalışırdım. Şimdi teknik adam olarak mutlu olacak zaman bile bulamıyorum yorgunluktan. Evi unuttuk, tesisteyim devamlı. Burada yatıp kalkıyoruz. Fakat yürekten söylüyorum, bu yorulmayı seviyorum. Futbolcu olmak çok daha kolay. Özel bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim ama bunu kullanamadım ama buna belki ben direnç gösterdim, hepimizde hata vardı. Pişmanlıklar tabii ki var ama geçmişe bakmaya, yani değiştiremeyeceğimiz şeylere bakmaya zamanım olmuyor, daha doğrusu ilgilenmiyorum." ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİM ŞEY CESARET"

Kendisi için başarısızlığı 'pes etmek' olarak değerlendiren Tekke, şunları kaydetti:

"Benim hayatım tırmalamayla geçti, öyle de devam edecek. Hele öğrenilmiş çaresizlik benim için kabul edilecek şey değil. Benim oyuncularıma da söylediğim bu. İstediğim şey cesaret. Düştün, hemen kalk. Yenileceksin, kalk. Gol kaçıracaksın, hatalı gol yiyeceksin, kalk. Kalkarsan kazanacaksın, asıl kalkmazsan kaybedeceksin. Düşeceğiz, ama inadına, pes etmeyeceğiz, kalkıp kazanacağız. Kendi adıma da bu duygularla yarına hazırlanırım."

"BİR DE VAR OLMADIĞINI DÜŞÜNÜN"

Tekke, hakem ve VAR kararlarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Çok da girmek istemiyorum ama hakemlerle ilgili şöyle durumlar var. Bir tanesi iyi hakem, kötü yönetti. Bir tanesi iyi insan, kötü yönetti. Diğeri kötü insan. Bu üç ayrım önemli. Türkiye'de ambiyansa göre bu üç şekil var. Yerlisi, yabancısı fark etmez. Bir de VAR olmadığını düşünün. Yaşadığım çok şeyler var, güvensizliğim o nedenle. Yenip yenilme meselesi değil, insani bir durum. Onu şöyle tarif ediyorlardı. Hakem, hakim, hekim hepsi aynı kökten geliyor. Yani hakemlerin baktığında ne kadar değerli bir şeye sahip olduğunu bilmesi gerekiyor."

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 5 futbolcusu sıralamasında birinciliği Messi'ye veren Fatih Tekke, sıralamasını Maradona, Brezilyalı Ronaldo, Ronaldinho ve Zidane olarak yaptı.