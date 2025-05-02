Aslan’a yeni Muslera!

Fernando Muslera, sözleşmesinin bitmesi sebebiyle sezon sonunda G.Saray'dan ayrılacak. 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisinin yerine ise sarı-kırmızılılar, yine Güney Amerika'dan bir ismi düşünüyor. Brezilya basınından TNT Sports'un haberine göre; Aslan, Santos'un 24 yaşındaki kalecisi Gabriel Brazao'yu kadrosuna katmak istiyor.Muslera, sarı-kırmızılı takıma geldiği sezon 25 yaşındaydı. Brazao'nun da Ekim ayında 25 yaşına girecek olması, dikkat çekici bir detay…Kariyerine ülkesi Brezilya'da Cruzeiro altyapısında başlayan Brazao, daha sonra Parma ve İnter'de forma giydi. İnter'de eldivenleri alamayan genç file bekçisi, her sezon farklı takımlara kiralanırken 2023-24'te Santos'un yolunu tuttu. 6 maçı geride kalan Brezilya Serie A'da bu sezon 9 gol yedi.