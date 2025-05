CANLI: Beşiktaş’ta başkanlık seçimi yapılıyor

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştiriliyor. Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışıyor. Tüm gelişmeleri canlı aktarıyoruz…

10.00 | Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı; oy verme işlemine geçildi.

10.25 | Beşiktaş başkan adayı Gürkan Aksoy: "Biz adaletsiz oyunu bozmak için karşınızdayız. Her daim Beşiktaş demokrasisine inanıyoruz. Bu ülkenin en büyüğü Beşiktaşımız'ın her seçiminin demokratik olmalı diye savunuyoruz. Otoriter ve kapitalist projelerle seçme ve seçilme hakkımızı kimse alamaz."

10.28 | Gürkan Aksoy: "Beşiktaş'ı bu hale getirenlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız. Biz Beşiktaş'ı geri alacağız. Beşiktaş'ın susturulmuş sesi, bastırılmış iradesiyiz. Beşiktaş bizimle ayağa kalkacak. Kazanan biz değilsek kaybeden camiamız olacaktır. Haykırarak diyoruz ki artık yeter. Ya değişim ya çöküş!"

10.30 | Serdal Adalı: "Bu sabah, bu salona gelirken bir kez daha fark etmiş olduğum bir gerçeklik var. Son 1 senede 3. kez seçim için toplanıyoruz. Bu durum camiamız tarafından sorgulanmalı. Genel kurulumuzun vereceği karar ile belirsizlik süreçlerine son verecek, Beşiktaşımız'ı istikrar taşıyacaktır. Sayın Gürkan Aksoy'u bu yarışa katılımı ve cesareti için tebrik ediyorum, kendisine başarılar diliyorum."

10.35 | Serdal Adalı: "Tarihimizin en çalkantılı, en zor dönemlerinden birine başladık. Mazbatamızı alalı henüz 120 gün oldu. 4 aylık süre boyunca maalesef sadece saha sonuçları için mücadele vermedik. Beşiktaş camiasının içinde bulunduğu mental ve psikolojik durum, saha içi sonuçların daha ötesindeydi. Bizim silmeye çalıştığımız izler, kötü geçen birkaç aydan, kaybedilen birkaç maçtan ibaret değil.

10.38 | Serdal Adalı: İçinde bulunulan hedefsizlik durumu, oyuncusundan taraftarına kulübün her noktasına sirayet etmişti. Bu koşullarda insanları bir hedefe yöneltmek en büyük amacımız oldu. Kulübümüzün her noktasında bu değişimlerin başladığını görebiliyoruz. Beşiktaş'ta konuşulan konular tek tek değişti. Beşiktaş'ın adının dahi yan yana gelmemesi gereken haberler her gün manşetlerdeydi.

10.40 | Serdal Adalı: Beşiktaş'ın resmi evrakları televizyonlarda, sosyal medyada dolaşır hale gelmişti. Başkanı ayrı, ikinci başkanı ayrı, yöneticileri ayrı, sportif direktörleri ayrı çalışıyordu. 4 ay içinde geldiğimiz noktada, hangi mevkilere transfer gerektiğini, seneye nasıl şampiyon olabileceğimizi, Bankalar Birliği'nden nasıl çıkacağımız konuşuluyor hale geldi. Bu durum camiamızın ayağa kalkmaya başladığının en büyük göstergesidir."

10.44 | Serdal Adalı: "Beşiktaş forması, ülkemizin ve dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır. Biz bunu en iyi bilenlerdeniz. Mali ve sportif hamlelerle Beşiktaşımız'ı nasıl bir noktaya taşıyacağımızı hep birlikte göreceğiz."

10.48 | Serdal Adalı: "Hala egolarını savaştıranlar, kişisel hırslarını Beşiktaş'ın önüne koyanlar var. Beşiktaş başarısız olsun da bize fırsat gelsin diyenler var. Hala alttan alta çalışanlar var. Bunlar öyle bir kitle ki bugünden kalkmış istenilen kadro kurulmazsa kasımda yeni bir kongre, yeni bir olağanüstü seçim olur diyerek ortam hazırlamaya başlamışlar. Dertleri Beşiktaş falan değil. Tek amaçları bir köşe kapabilmek. Bu camianın vicdanı, bunları asla affetmeyecektir."

10.49 | Serdal Adalı: "Ben, bizi kaos ortamına sürüklemeye çalışanları ve pusuda bekleyenleri ne Beşiktaşlılıkla ne de Beşiktaşlılık mantığıyla bağdaştıramıyorum. 'Onu gönder, bunu getir' kültürü, bizi hep sıfırdan başlamaya mahkum etti. Bundan fayda gördüğümüzü söyleyecek tek bir kişi var mı? Yaşananlar her şeyi anlatıyor."

10.52 | Serdal Adalı: "Şu anda, dünyanın en önemli kulüpleriyle eş değer bir futbol aklına sahibiz."

11.00 | Serdal Adalı: "Biz, bütün Beşiktaşlıların kenetlendiği bir camia hayal ediyoruz. Savaşan, mücadeleyi asla bırakmayan ve terinin son damlasına kadar formasını ıslatan oyunculardan oluşan bir futbol takımı planlıyoruz."

11.01 | Serdal Adalı: "Ülkemizde son yıllarda dizayn edilen 2 takımlı futbol ortamına tepkimizi hem sahadaki oyunumuzla hem de saha dışındaki davranışlarımızla göstereceğiz."

Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek. Seçimde yarışacak adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle: