Amrabat’ta fark 2.5 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da kadro planlaması yapıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda gönderilmesi gündeme gelen Faslı orta saha Sofyan Amrabat için kulüp arayışları sürüyor.Ancak bu rakam, Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro kazanan oyuncunun beklentisinin altında kaldı.