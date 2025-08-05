Amrabat’ta fark 2.5 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da kadro planlaması yapıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda gönderilmesi gündeme gelen Faslı orta saha Sofyan Amrabat için kulüp arayışları sürüyor. Fiorentina ve Juventus'un ilgilendiği Amrabat'a en fazla 2.5 milyon Euro maaş teklif edilebileceği bildirildi.
Ancak bu rakam, Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro kazanan oyuncunun beklentisinin altında kaldı. Sarılacivertli yönetim, 15 milyon Euro bonservis beklentisini masada tutarken, 28 yaşındaki oyuncunun da Suudi Arabistan ekiplerinden biriyle anlaşmasını umuyor.