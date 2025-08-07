Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ertuğrul Doğan'dan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Giriş Tarihi: 7.8.2025 21:26

Ertuğrul Doğan'dan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ertuğrul Doğan'dan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyarette bulundu.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette gündemde öne çıkan konular hakkında görüş alışverişi yapıldı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 29 Temmuz tarihinde yapılan genel kurulda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan'ı bir kez daha tebrik ederek başarılar diledi ve kendisine A Milli Takım forması takdim etti.


