Ndidi’yi Ole bitirdi!

Beşiktaş, anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi'ye imzalaması için sözleşmeyi göndermişti. Daha sonra Real Betis ve Frankfurt'un devreye girdiği oyuncuya siyah-beyazlılar, perşembeye (bugün) kadar süre verdi ve istediği yanıt dün geldi. Yönetimin yaklaşık 10 gündür gizli yürüttüğü görüşmeler sonucunda Leicester City ile el sıkışılırken, iş Ndidi'nindemesine kalmıştı.Norveçli hoca, Nijeryalı ismi içinde bulundukları yapılanma ve takımda vereceği rolü anlatarak ikna etti. Oyuncu, diğer tekliflerle ilgilenmedi.İstanbul'a gelen Ndidi, bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjer, St. Patrick's maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sahada bir savaş olacağını vurgulayan Norveçli hoca, "İyi hazırlandık, zor bir maça çıkacağız, rakibimiz iyi bir takım" dedi. Baskıya ihtiyaçları olduğunu da kaydeden Solskjaer,ifadelerini kullandı. Hedeflerini ise şöyle belirtti: "Maç maç bakıyoruz. Çok fazla geleceği düşünmek doğru değil. Beşiktaş olarak her turnuvada kazanmak için varız. Bu anlamda Konferans Ligi'nde final hayal ediyoruz.Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş, Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Patrick's'e konuk olacak. Rövanş öncesi avantaj isteyen Kartal, sezonun ilk galibiyeti için çıkacak. Hasta olan Uduokhai'nin yerine Emirhan forma giyecek.Beşiktaş'ın Türk yıldızı Orkun Kökçü, Hollanda'dan bireysel antrenörünü İstanbul'a getirdi.Milli futbolcu, Shakhtar rövanş maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.