Ndidi’yi Ole bitirdi!

Beşiktaş, anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi'ye imzalaması için sözleşmeyi göndermişti. Daha sonra Real Betis ve Frankfurt'un devreye girdiği oyuncuya siyah-beyazlılar, perşembeye (bugün) kadar süre verdi ve istediği yanıt dün geldi. Yönetimin yaklaşık 10 gündür gizli yürüttüğü görüşmeler sonucunda Leicester City ile el sıkışılırken, iş Ndidi'nin "Evet"
demesine kalmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 28 yaşındaki orta saha ile telefonda mini bir toplantı yaptı.
Norveçli hoca, Nijeryalı ismi içinde bulundukları yapılanma ve takımda vereceği rolü anlatarak ikna etti. Oyuncu, diğer tekliflerle ilgilenmedi. Beşiktaş, Leicester City ile 9 milyon Euro bonservise bedeli üzerinden anlaşma sağladı.
İstanbul'a gelen Ndidi, bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
FİNALİ HAYAL EDİYORUZ!
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjer, St. Patrick's maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sahada bir savaş olacağını vurgulayan Norveçli hoca, "İyi hazırlandık, zor bir maça çıkacağız, rakibimiz iyi bir takım" dedi. Baskıya ihtiyaçları olduğunu da kaydeden Solskjaer, "Sahada teknik direktörler değil futbolcular oynuyor"
ifadelerini kullandı. Hedeflerini ise şöyle belirtti: "Maç maç bakıyoruz. Çok fazla geleceği düşünmek doğru değil. Beşiktaş olarak her turnuvada kazanmak için varız. Bu anlamda Konferans Ligi'nde final hayal ediyoruz. Benim hocalık karakterimde gençleri yetiştirip, rekor fiyatlara satma düşüncesi var."
KARTAL AVANTAJ İSTİYOR
Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş, Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Patrick's'e konuk olacak. Rövanş öncesi avantaj isteyen Kartal, sezonun ilk galibiyeti için çıkacak. Hasta olan Uduokhai'nin yerine Emirhan forma giyecek.
ORKUN'DAN 'ÖZEL' ANTRENÖR
Beşiktaş'ın Türk yıldızı Orkun Kökçü, Hollanda'dan bireysel antrenörünü İstanbul'a getirdi. Fiziksel eksikliğini kapatmak için ekstra çalışan orta saha, takım izinliyken tesislerde çift antrenman yaptı.
Milli futbolcu, Shakhtar rövanş maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.