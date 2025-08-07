Paul Onuachu: Tekrar burada olmak beni mutlu ediyor

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da, kiralık sözleşmesinin ardından yeniden takıma katılan Onuachu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"KENDİ PERFORMANSIMA ODAKLANIYORUM"

Türkiye'deki rekabet ortamını değerlendiren tecrübeli golcü, "Futbol mücadele oyunudur. Süper Lig'de çok önemli forvetler var ama benim odaklandığım konu, kendi takımıma nasıl katkı sağlayabileceğim. Rekabet olacak ama ben kendi performansıma odaklanacağım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra da dönmeyi hep arzu ettiğini dile getiren Onuachu, "İlk ayrıldığım andan itibaren geri dönme isteğimi herkes biliyordu. Trabzonspor'un beni ne kadar çok istediğini biliyordum. Ancak bağlı olduğum kulübe de saygı göstermek zorundaydım. O dönemde olmadı ama şimdi geri dönebildim. Burada ne kadar sevildiğimi biliyorum" dedi.



"REKABET TAKIMA OLUMLU YANSIYACAKTIR"

Takımın yeni transferi Brezilyalı Felipe Augusto ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Onuachu, "Takımda rekabet olması her zaman olumlu sonuçlar doğurur. Augusto güçlü ve genç bir oyuncu. Tek ya da çift forvet fark etmez, hocamızın kararına göre en iyi katkıyı vermeye çalışacağız" ifadelerine yer verdi.