TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan yeni sezon mesajı

Hacıosmanoğlu, TFF'nin internet sitesinde yer alan yeni sezon mesajında "2025-2026 futbol sezonunu açıyor olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Öncelikle dostluk ve kardeşlik kültürünün hakim olduğu, oyunun güzelliklerinin konuşulduğu, fair-play ruhunun saha içine ve dışına yansıdığı bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum. Futbol, bizim için sadece bir oyun değil; yaşam biçimine dönüşen, kitleleri peşinden sürükleyen büyük bir tutku. Bu tutkuyu yaşarken en önemli değerimiz saygı olmalıdır. Futbolcu, teknik ekip ve kulüp yöneticilerinin söylem ve davranışları, camiaları kutuplaşmaya sürüklememelidir." ifadelerini kullandı.

Futbol ikliminde gerginlik yerine centilmenlik vurgusu yapan Hacıosmanoğlu, şiddete sıfır tolerans göstereceklerini aktararak şunları kaydetti:

"Futbolda rekabet olmadan başarı olmaz. Ancak centilmenlik ve adaletle yoğrulmayan rekabet camialar arasındaki nefret söylemlerini, oyunun kalitesini ve marka değerini düşürmekle kalmaz, toplumun birlik duygusunu da olumsuz etkiler. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, futbol coşkusunun sevgiyle, saygıyla ve hakkaniyetle yaşanmasını savunuyoruz. Gerilimden değil centilmenlikten beslenen bir futbol iklimi istiyoruz. Yeni sezonda da Türk futbolunu geleceğe sağlam adımlarla taşıyacak planlamalar ve çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Güzel futbol, kulüplerimizin mali disiplin çerçevesinde sürdürülebilir yapılarla yol alması ve futbolumuzun marka değerine katkı yine önceliklerimiz olacak. Futbolda şiddete karşı 'sıfır tolerans' politikamız devam edecek. Gerek İçişleri gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla yürüttüğümüz ortak çalışmalarla, futbol alanlarında şiddete geçit vermeyeceğiz."

Her kulübe eşit mesafede kalarak uluslararası alanda başarıya ulaşmaları için her desteği vereceklerini de vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak ana hedeflerimizden biri de futbol sevgisi ve tutkusunun yaşam biçimi haline geldiği ülkemizin, uluslararası alanda söz sahibi olmasıdır. Dünya futbolunun sadece icracısı değil aynı zamanda karar alıcı aktörlerden biri olma yolunda UEFA ve FIFA ile iş birliklerimizi geliştiriyoruz. UEFA temsilciliğinin İstanbul'da açılışının ardından FIFA temsilciliğinin de açılması için çalışmalarımız devam ediyor." görüşlerine yer verdi.

A Milli Futbol Takımı'nı Dünya Kupası'na götürmenin en büyük hedefleri olduğunu kaydeden Hacıosmanoğlu, şunları aktardı:

"EURO 2024'te çeyrek finale yükselerek hepimize büyük bir gurur yaşatan, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takımımız, şimdi daha zorlu ama bir o kadar da umut dolu bir sürece giriyor. Başarı ve istikrar vizyonuyla sözleşmesini yenilediğimiz teknik direktörümüz Vincenzo Montella liderliğinde, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. En büyük hedefimiz, 24 yıllık özleme son verip milli takımımızı yeniden Dünya Kupası sahnesine taşımak. Bu hedefe ulaşma yolunda inancımız tamdır. Milli ruhun gücüyle, tüm futbol paydaşlarının aynı hedef etrafında kenetlenmesi ve tek yürek halinde hareket etmesi, bizi zafere taşıyacak en önemli unsur olacaktır. Bu yolda oyuncu havuzumuzun temelini oluşturan kıymetli kulüplerimizin de, milli takımımıza ve dünya futboluna yeni yıldızlar kazandırma misyonunu aynı kararlılıkla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, ülkemizi gururlandıracak bir milli takım için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Futbolun tüm paydaşlarına yeni sezonda başarılar dileyen Hacıosmanoğlu, "Sahada sadece futbol kalitesinin konuşulduğu, geleneksel ve dijital medyada ise eleştirilerin daha hakkaniyetli, yapıcı ve sorumluluk bilinciyle dile getirildiği bir sezon temenni ediyoruz. Liglerimizde ve Avrupa'da bizleri temsil edecek kulüplerimize, futbolcularımıza, teknik direktörlerimize, hakemlerimize, gözlemcilerimize, temsilcilerimize ve Türk futboluna emek veren tüm paydaşlarımıza üstün başarılar diliyorum. Futbolun birleştirici gücünün daha da hissedildiği, rekabetin fair-play ruhuyla yaşandığı, sağlık, mutluluk ve heyecan dolu bir sezon olmasını yürekten arzu ediyorum. 2025-2026 futbol sezonu hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.