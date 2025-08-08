Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den hakem tepksi! Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası...
Giriş Tarihi: 9.8.2025 01:09

Fenerbahçe Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray maçının ardından flaş bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan müsabakanın ardından TFF'ye ve MHK'ya hakem tepkisi geldi.

İşte sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama:

Kamuoyuna Açıklama

Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir. Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz. TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK'den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır. Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan'ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır. MHK Başkanı'nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır! Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir.

A. Sertaç Komsuoğlu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili

