Galatasaray’da Günay Güvenç’ten anlamlı hareket! Kırmızı kartın ardından...

Giriş Tarihi: 8.8.2025 23:27 Son Güncelleme: 9.8.2025 00:01

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü evinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekibin 3-0 kazandığı maçta ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Kırmızı kartın ardından Galatasaraylı futbolcu Günay Güvenç'ten flaş bir hareket geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonun ilk maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile son şampiyon Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı'nın golleriyle müsabakanın ilk yarısını 3-0 önde kapatmayı başardı.

EV SAHİBİ 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarıda da üstün olan Cimbom, maçı 3-0 kazandı. ev sahibi ekipte kaleci Burak Bozan 65. dakikada kırmızı kart gördü.

Bozan, ceza sahası dışında topa dokunmasının ardından VAR kararıyla takımını 10 kişi bıraktı.

GÜNAY'DAN ANLAMLI HAREKET

Yaşanan pozisyonun ardından Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Günay Güvenç'ten anlamlı bir hareket geldi. Günay, oyundan atılan Burak Bozan'ın yanına giderek eski takım arkadaşını teselli etti.

Günay Güvenç 2018 ile 2023 yılları arası Gaziantep FK'da görev almış ve takım kaptanlığı yapmıştı.

