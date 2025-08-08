Galatasaray’da Günay Güvenç’ten anlamlı hareket! Kırmızı kartın ardından...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonun ilk maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile son şampiyon Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı'nın golleriyle müsabakanın ilk yarısını 3-0 önde kapatmayı başardı.
GÜNAY'DAN ANLAMLI HAREKET
Yaşanan pozisyonun ardından Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Günay Güvenç'ten anlamlı bir hareket geldi. Günay, oyundan atılan Burak Bozan'ın yanına giderek eski takım arkadaşını teselli etti.
Günay Güvenç 2018 ile 2023 yılları arası Gaziantep FK'da görev almış ve takım kaptanlığı yapmıştı.