Herkes kazandı!

Alvaro Morata'nın Galatasaray kariyeri yarım sezon sürdü... Geçen sezonun devre arasında Milan'dan 1 yıllığına kiralık olarak sarı-kırmızılıların yolunu tutan 32 yaşındaki forvetin yeni adresi İtalyan takımı Como oldu. Galatasaray, tecrübeli golcüyle sezon başına 3 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmış, Milan ile de 6 milyon Euro kiralama bedelinde el sıkışmıştı.Yani Morata, Galatasaray'da bedavaya oynamış oldu. Como'nun, Milan'a da 10 milyon Euro bonservis bedeli ödediği bildirildi. Serie A kulübü böylece amacına ulaştı.G.Saray'da 15 karşılaşmada ter döken yıldız futbolcu, 7 gol atarken 1 asist yaptı.