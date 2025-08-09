Elenirse çarşamba Kadıköy’de

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki Kerem Aktürkoğlu pazarlıkları, bonservis ve yıllık ücret açısından netliğe kavuştu ancak tek sorun, milli oyuncunun sarı-lacivertli takıma imza atacağı tarihte... Portekiz'de yayımlanan O Jogo gazetesi, sarı-lacivertlilerin Feyeenord'a elenmesi halinde bu transferde hiçbir pürüz kalmayacağını ve 26 yaşındaki sol kanadın, Fenerbahçe'ye çarşamba gününden itibaren imza atabileceğini yazdı.Başkan Rui Costa, play-off turu öncesinde Benfica-Fenerbahçe eşleşmesi olursa Kerem'in transferine kesinlikle izin vermeyecek. Fenerbahçe'nin de olası play-off eşleşmesinde Benfica'nınşartını öne sürmesi halinde bu transfer için play-off maçları sonrasını beklemesi kuvvetle muhtemel. O Jogo gazetesi, Başkan Rui Costa'nın Galatasaray'dan 12 milyon Euro'ya aldığı oyuncu için bonuslarlagibi cazip teklifine kayıtsız kalmadığının altı çizildi.