Elenirse çarşamba Kadıköy’de

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki Kerem Aktürkoğlu pazarlıkları, bonservis ve yıllık ücret açısından netliğe kavuştu ancak tek sorun, milli oyuncunun sarı-lacivertli takıma imza atacağı tarihte... Portekiz'de yayımlanan O Jogo gazetesi, sarı-lacivertlilerin Feyeenord'a elenmesi halinde bu transferde hiçbir pürüz kalmayacağını ve 26 yaşındaki sol kanadın, Fenerbahçe'ye çarşamba gününden itibaren imza atabileceğini yazdı. Ancak Kanarya'nın tur atlaması halinde rakibinin Benfica olması, bu transferin önündeki en büyük engel.
ÖDENECEK PARA HERKESE CAZİP GELİYOR
Başkan Rui Costa, play-off turu öncesinde Benfica-Fenerbahçe eşleşmesi olursa Kerem'in transferine kesinlikle izin vermeyecek. Fenerbahçe'nin de olası play-off eşleşmesinde Benfica'nın "Bize karşı oynatamazsınız"
şartını öne sürmesi halinde bu transfer için play-off maçları sonrasını beklemesi kuvvetle muhtemel. O Jogo gazetesi, Başkan Rui Costa'nın Galatasaray'dan 12 milyon Euro'ya aldığı oyuncu için bonuslarla 25 milyon Euro'yu bulan teklife oldukça sıcak olduğunu yazdı. Ayrıca Benfica'da 1.5 milyon Euro kazanan Kerem'in de Fenerbahçe'nin, 5 milyon Euro artı bonus
gibi cazip teklifine kayıtsız kalmadığının altı çizildi.