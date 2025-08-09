Fenerbahçe’den sert açıklama

Gaziantep FK-G.Saray maçının ardından Fenerbahçe'den gece yarısı tepki geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu'nun imzasıyla bir metin yayımlarken MHK'yi topa tuttu. İşte o açıklama: "Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir. Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun devreye sokulduğunu,tüm Türkiye hep birlikte görüyoruz."TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK'den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır.MHK Başkanı'nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır! Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap veG. Saray'ın ilk penal- recektir."