Fenerbahçe’den sert açıklama

Gaziantep FK-G.Saray maçının ardından Fenerbahçe'den gece yarısı tepki geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu'nun imzasıyla bir metin yayımlarken MHK'yi topa tuttu. İşte o açıklama: "Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir. Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını
tüm Türkiye hep birlikte görüyoruz."
MHK ARAŞTIRILSIN
TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK'den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır. Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan'ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.
MHK Başkanı'nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır! Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap veG. Saray'ın ilk penal- recektir."