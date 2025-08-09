Thomas Reis: Sezona iyi bir sonuçla başlamak çok önemliydi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduklarının söyleyen Reis, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu sıcak havada bizi desteklediler. Hem oyuncularım hem de benim için çok önemliydi. Sezona iyi bir sonuçla başlamak çok önemliydi. Böyle bir galibiyetten ötürü de çok mutluyum. Saha şartları ne yazık ki futbol oynamaya elverişli değildi. Umarım önümüzdeki kısa bir süre içerisinde bu sahanın futbol oynanabilecek haline gelmesini umut ediyorum. Transferlerle ihtiyacımız var. Yönetimle düzenli bir şekilde konuşuyorum. 15 Eylül'e kadar süremiz var. Görüştüğümüz birkaç oyuncu var. 1-2 takviye daha yapmamız gerekiyor. Şu anda hale hazırda çalıştığımız bir kadro var. Bu kadrodan da memnunum. İhtiyaç konusunda herhangi bir pozisyon belirtmek istemiyorum. Benim için önemli olan galip gelmekti. Takımım elinden gelenin en iyi performansı göstermeye çalıştı. Sonuç olarak başlangıçlar her zaman zordur. Yapmamız gereken transferlerle alakalı kapalı kapılar ardında konuşuyoruz. Benim dileklerim ve istediğim pozisyonlar var" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'u geçmek istediklerini ifade eden Reis, "Rakiplerimizi izleyen bir asistan hocamız var. Bir tane asistan hocamızı görevlendirdik. Zor bir kura çektik. Bir isim verecek olursak Shakhtar Donetsk'i tanıyoruz. Biz UEFA Avrupa Ligi'nde kesinlikle lig aşamasına kalmak istiyoruz" diye konuştu.

