Yabancı 16 olsun!

Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak yabancı kararının gözden geçirilmesini istedi. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda kulüplerin çoğu, yabancı futbolcu sayısında sıkıntı yaşadıklarını beyan etti.(Yeni başkan Ertuğrul Doğan olmuştu).Sakatlığı devam eden yabancı futbolcuların çokluğu, uzun süreli sözleşmeler nedeniyle yaşanan sorunlardan dolayı mevcut 14 olan (12+ 2002 ve üstü doğumlu 2 futbolcu) yabancı sayısının 16 olmasını istediler.konuya destek verdi. Kulüpler, resmi başvuruyu yaptı. Futbol Federasyonu yönetim kurulunun, haftaya yapacağı toplantıda talebi karara bağlayacağı belirtildi.Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa maçları öncesi giydikleri tişörtler ile dünyaya verdikleri Gazze mesajı büyük yankı buldu. Kulüpler, Süper Lig maçlarında da bu paylaşımların yapılabileceği konusunda karara vardı. Yapılan açıklamada,denilmişti.