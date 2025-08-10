Her sene bir rekor!

F.Bahçe'nin Faslı yıldızı En-Nesyri için West Ham United'ın 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı haberleri gündemi meşgul ederken, bu transferin gerçekleşmesi yeni bir rekora imza atılması anlamı taşıyor. Sarılacivertliler 2024'te Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a 30+5 milyon Euro ile gönderirken bu rakam kulüp tarihinin en yüksek satışı olarak kayıtlara geçmişti. 2023'te Arda Güler, Real Madrid'e 20+10 milyon Euro, 2022'de Kim Min-Jae; Napoli'ye 18 milyon Euro, 2020'de Vedat Muriqi; Lazio'ya bonuslarla 21 milyon Euro, 2019'da Eljif Elmas; Napoli'ye bonuslarla 17.7 milyon Euro'ya gönderilmişti.