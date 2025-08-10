Konyaspor, Eyüpspor’u farklı geçti!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile Konyaspor, Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleye hızlı başlayan Konyaspor ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarı daha dengeli geçse de karşılaşmayı Konyaspor 4-1'lik skorla kazanan taraf oldu.
Konyaspor'da Umut Nayir 2 golle ilk yarıya damga vururken, diğer goller Bardhi(P) ve Adil Demirbağ'dan geldi. Eyüpspor'un tek golünü ise Halil Akbunar kaydetti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada sağ kanattan gelişen atakta hızla ceza sahasına giren Serdar Gürler, arka direğe ortasını yaptı. Serdar'ın ortasına arka direkte gelişine sağ ayağıyla vuran Dragus'un şutunu kaleci Bahadır Han Güngördü direk dibinden çıkardı.
5. dakikada Konyaspor öne geçti. Melih İbrahimoğlu'nun sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya penaltı noktası hizasında kafayla aşırtma bir vuruş yapan Umut Nayir, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
21. dakikada Konyaspor ikinci golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Andzouana, son çizgiden altıpasın gerisine ortasını yaptı. Ortaya iyi yükselen Umut Nayir, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.
32. dakikada Konyaspor, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Bardhi'nin pasıyla yayın içinde topla buluşan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak, ceza sahasında Claro'nun koluna çarptı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Batuhan Kolak, Claro'nun topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
33. dakikada topun başında geçen Bardhi, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-3.
51. dakikada Robin Yalçın'ın savunma arkasına pasında Halil Akbunar, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-3
54. dakikada ceza yayı solunda topla buluşan Draguş, sağına çekerek yaptığı plase vuruşta kaleci Bahadır topu kornere çeldi.
61. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Claro'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
79. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Adil Demirbağ, kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-4
Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Temel, Özcan Sultanoğlu
Eyüpspor: Berke Özer, Talha Ülvan (Halil Akbunar dk. 46 (Mete Kaan Demir dk. 90+3), Robin Yalçın Luccas Claro, Nihad Mujakic, Melih Kabasakal (Umut Bozok dk. 46), Kerem Demirbay, Serdar Gürler (Prince Ampem dk. 77), Emre Akbaba (Yalçın Kayan dk. 46), Denis Draguş, Mame Thiam
Yedekler Halil Yeral, Emir Ortakaya, Mete Kaan Demir, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Hamza Akman
Teknik Direktör: Selçuk Şahin
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer (Uğurcan Yazğılı dk. 70), Guilherme, Jevtovic, Alassane Ndao (Tunahan Taşçı dk. 78), Danijel Aleksic (Morten Bjorlo dk. 70), Enis Bardhi (Pedrinho dk. 88), Melih İbrahimoğlu, Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Marius Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Calusic, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Umut Nayir (dk. 5 ve 21), Enis Bardhi (dk. 33), Adil Demirbağ (dk. 79) (Konyaspor), Halil Akbunar (dk. 51) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Yalçın Kayan, Kerem Demirbay (Eyüpspor)