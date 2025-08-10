Konyaspor, Eyüpspor’u farklı geçti!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile Konyaspor, Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Konyaspor ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarı daha dengeli geçse de karşılaşmayı Konyaspor 4-1'lik skorla kazanan taraf oldu.

Konyaspor'da Umut Nayir 2 golle ilk yarıya damga vururken, diğer goller Bardhi(P) ve Adil Demirbağ'dan geldi. Eyüpspor'un tek golünü ise Halil Akbunar kaydetti.