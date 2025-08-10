SABAH Spor yine gündemi belirledi

Kulüpler Birliği'nin 14 olan (12+2002 ve üstü doğumlu 2 futbolcu) yabancı sayısının 16'ya çıkarılmasını istediği
haberi futbol gündeminde
büyük ses getirdi. Transfer
çalışmaları bir yandan
devam ederken Beşiktaş 16, Galatasaray 15, Fenerbahçe 17 ve Trabzonspor 14 yabancı futbolcuya sahip.
Taraftarlar
ise sosyal medyada ikiye
bölündü. 16 yabancı kuralının ligin rekabet gücünü artıracağı ve kulüplerin ekonomik yükünü hafifleteceğini
savunanlar kadar, "16 yabancı olursa gençlerimiz kulübede çürür!"
diyerek Kulüpler
Birliği'nin bu isteğine karşı
çıkanlar da bir hayli fazlaydı.
Şimdi gözler TFF'nin önümüzdeki
hafta vermesi beklenen
karara çevrildi.