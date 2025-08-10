Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SABAH Spor yine gündemi belirledi
Giriş Tarihi: 10.8.2025

Kulüpler Birliği'nin 14 olan (12+2002 ve üstü doğumlu 2 futbolcu) yabancı sayısının 16'ya çıkarılmasını istediği haberi futbol gündeminde büyük ses getirdi. Transfer çalışmaları bir yandan devam ederken Beşiktaş 16, Galatasaray 15, Fenerbahçe 17 ve Trabzonspor 14 yabancı futbolcuya sahip. Taraftarlar ise sosyal medyada ikiye bölündü. 16 yabancı kuralının ligin rekabet gücünü artıracağı ve kulüplerin ekonomik yükünü hafifleteceğini savunanlar kadar, "16 yabancı olursa gençlerimiz kulübede çürür!" diyerek Kulüpler Birliği'nin bu isteğine karşı çıkanlar da bir hayli fazlaydı. Şimdi gözler TFF'nin önümüzdeki hafta vermesi beklenen karara çevrildi.
