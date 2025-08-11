Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa peşİnde Suudiler kapıda
Giriş Tarihi: 11.8.2025

Avrupa peşİnde Suudiler kapıda

Suudi kulübü Neom da devreye girdi, oyuncu ve G.Saray ile görüşmek için izin istedi. Yönetim, 40 milyon Euro’nun altına masaya oturmuyor

Almanya'dan Leipzig, İngiltere'den West Ham ve Sunderland'in takip ettiği Barış Alper Yılmaz'a İtalya'dan Bologna talip oldu. Galatasaray, minimum 40 milyon Euro (1 milyar 895 milyon TL) değer biçtiği Barış Alper'e gelen 20 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi. Avrupa'da piyasasını yapan milli oyuncuya Suudiler de kancayı taktı. Suudi Arabistan'da üst lige yükselen ve önemli yatırımlar yapan Neom kulübü, Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Önceliği Avrupa olan 25 yaşındaki hücumcu, Neom'a henüz cevap vermedi. Galatasaray, yıldız oyuncusunu satmak istemiyor ancak 40 milyon Euro seviyesinde teklif gelirse değerlendirmeye alacak.

G.ANTEP MAÇINDA NE YAPTI?
Gol: 2
Asist: 1
Şut:3
İsabetli şut: 2
Pas: %85
Dribbling: 2

