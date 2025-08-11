Avrupa peşİnde Suudiler kapıda

Almanya'dan Leipzig, İngiltere'den West Ham ve Sunderland'in takip ettiği Barış Alper Yılmaz'a İtalya'dan Bologna talip oldu.Avrupa'da piyasasını yapan milli oyuncuya Suudiler de kancayı taktı. Suudi Arabistan'da üst lige yükselen ve önemli yatırımlar yapan Neom kulübü, Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Önceliği Avrupa olan 25 yaşındaki hücumcu, Neom'a henüz cevap vermedi. Galatasaray, yıldız oyuncusunu satmak istemiyor ancak 40 milyon Euro seviyesinde teklif gelirse değerlendirmeye alacak.Gol: 2Asist: 1Şut:3İsabetli şut: 2Pas: %85Dribbling: 2