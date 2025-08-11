‘Bana Zinchenko’yu getirin’

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Arsenal'in Ukraynalı sol beki Oleksandr Zinchenko'yu gündemine aldı.Sözleşmesinin son yılına giren Zinchenko, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle 23 maçta 1 gol-1 asist sergiledi.Fenerbahçe'nin yeni transferi Semedo, Feyenoord ile oynayacakları zorlu rövanş için iddialı konuştu. Hollanda'daki maçta süre alan Portekizli sağ bek,dedi. F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Hollanda'da 2-1 kaybettiği Feyenoord ile yarın zorlu bir rövanşa çıkacak. Sarılacivertlilerin Kadıköy'de 20.00'de başlayacak karşılaşmada turu geçmesi için 2 farklı kazanması gerekiyor.