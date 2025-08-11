‘Bana Zinchenko’yu getirin’

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Arsenal'in Ukraynalı sol beki Oleksandr Zinchenko'yu gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin Sportif direktörü Devin Özek, Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile görüşme gerçekleştirdi. Premier Lig temsilcisinin, Mourinho'nun da çok istediği 28 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi.
Sözleşmesinin son yılına giren Zinchenko, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle 23 maçta 1 gol-1 asist sergiledi.
DEVLER LİGİ'Nİ HAK EDİYORUZ!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Semedo, Feyenoord ile oynayacakları zorlu rövanş için iddialı konuştu. Hollanda'daki maçta süre alan Portekizli sağ bek, "Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansınlar. İsteğimiz ve arzumuz bir sonraki tura geçip, o turdan sonra da Şampiyonlar Ligi'nde olmak"
dedi. F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Hollanda'da 2-1 kaybettiği Feyenoord ile yarın zorlu bir rövanşa çıkacak. Sarılacivertlilerin Kadıköy'de 20.00'de başlayacak karşılaşmada turu geçmesi için 2 farklı kazanması gerekiyor.