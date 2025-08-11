Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fırtına sahaya iniyor
Giriş Tarihi: 11.8.2025

Fırtına sahaya iniyor

Kadrosunu 4 futbolcu ile güçlendiren Trabzonspor, 16 yıl sonra Süper Lig’e dönen Kocaelispor’la oynayacağı maçla yeni sezonu açıyor

YUNUS EMRE SEL
Geçtiğimiz sezon beklentilerin çok uzağında kalan bordomavililer, 'Şampiyonluk' hedefiyle yeni sezonun startını bugün veriyor. Trabzonspor'un yeni transferleri Onuachu, Olaigbe, Augusto ve Pina'non Kocaelispor karşılaşmasıyla resmi bir maçta ilk kez taraftarın huzuruna çıkması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Tekke, yeni transferlerin takıma adaptasyon sürecini hızla tamamlamasını hedeflerken, Süper Lig'e 16 yıl sonra dönen Kocaelispor ile oynanacak maç "ilk buluşma" niteliği taşıyacak. Ses ve ışık sistemi tamamen yenilenen Papara Park, 72 gün sonra taraftara kapılarını açacak.
2023-24'te kiralık oynadığı Trabzon'a yeniden dönen Paul Onuachu, en son 23 Mayıs 2024'te Beşiktaş ile oynanan Türkiye Kupası finalinde görev yapmıştı. Nijeryalı golcüyle taraftarın 444 günlük hasreti bugün bitecek.

