Fırtına sahaya iniyor

Geçtiğimiz sezon beklentilerin çok uzağında kalan bordomavililer,hedefiyle yeni sezonun startını bugün veriyor. Trabzonspor'un yeni transferleri'non Kocaelispor karşılaşmasıyla resmi bir maçta ilk kez taraftarın huzuruna çıkması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Tekke, yeni transferlerin takıma adaptasyon sürecini hızla tamamlamasını hedeflerken, Süper Lig'e 16 yıl sonra dönen Kocaelispor ile oynanacak maç "ilk buluşma" niteliği taşıyacak. Ses ve ışık sistemi tamamen yenilenen Papara Park, 72 gün sonra taraftara kapılarını açacak.2023-24'te kiralık oynadığı Trabzon'a yeniden dönen Paul Onuachu, en son 23 Mayıs 2024'te Beşiktaş ile oynanan Türkiye Kupası finalinde görev yapmıştı. Nijeryalı golcüyle taraftarın 444 günlük hasreti bugün bitecek.