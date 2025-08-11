Osimhen’in sahaya çıkacağı maç belli oldu!

JOKER SALLAI

Geçen sezon transferin son günlerinde alınan ve Avrupa kadrosunda kendine yer bulamayan Sallai, bu sezona en hazır isimlerden biri. Sağ bekte yeni transfer beklenirken Macar oyuncu, G.Antep karşısında bu mevkide görev yaptı. Okan Buruk'un beğenisini kazanan futbolcu ayrıca her iki kanat ve orta saha için de joker olarak düşünülüyor. Buruk, Sallai'yi kadronun en kritik isimlerinden olarak görüyor.