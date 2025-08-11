Osimhen’in sahaya çıkacağı maç belli oldu!

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı kaydetti.
OSIMHEN KADROYA ALINACAK
İzin yapmadan 10 gündür Kemerburgaz'da çift antrenman yapan Victor Osimhen, Gaziantep'e götürülmedi. Takım ile kamp dönemi geçirmeyen ve Okan Buruk'un verdiği programı bireysel olarak uygulayan yıldız oyuncu, aradaki açığı da kapatıyor.
JOKER SALLAI
Geçen sezon transferin son günlerinde alınan ve Avrupa kadrosunda kendine yer bulamayan Sallai, bu sezona en hazır isimlerden biri. Sağ bekte yeni transfer beklenirken Macar oyuncu, G.Antep karşısında bu mevkide görev yaptı. Okan Buruk'un beğenisini kazanan futbolcu ayrıca her iki kanat ve orta saha için de joker olarak düşünülüyor. Buruk, Sallai'yi kadronun en kritik isimlerinden olarak görüyor.