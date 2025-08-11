Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Osimhen'in sahaya çıkacağı maç belli oldu!
Giriş Tarihi: 11.8.2025 10:35

Galatasaray'ın rekor bedelle transfer ettiği Victor Osimhen, yeni sezonda ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmayan Nijeryalı yıldızın cuma günü ligin ikinci maçı olan Fatih Karagümrük karşısında sahada olması bekleniyor.

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı kaydetti.

OSIMHEN KADROYA ALINACAK

İzin yapmadan 10 gündür Kemerburgaz'da çift antrenman yapan Victor Osimhen, Gaziantep'e götürülmedi. Takım ile kamp dönemi geçirmeyen ve Okan Buruk'un verdiği programı bireysel olarak uygulayan yıldız oyuncu, aradaki açığı da kapatıyor.

Süper Lig'in ikinci haftasında cuma günü oynanacak Karagümrük maçını hedef olarak belirleyen Osimhen, bu hafta kadroya alınacak. Barış Alper Yılmaz'la maça başlamayı planlayan Okan Buruk, 26 yaşındaki forvete ikinci yarıda şans verecek. Nijeryalı golcü, ilk 11 için Kayseri deplasmanını bekleyecek.

JOKER SALLAI

Geçen sezon transferin son günlerinde alınan ve Avrupa kadrosunda kendine yer bulamayan Sallai, bu sezona en hazır isimlerden biri. Sağ bekte yeni transfer beklenirken Macar oyuncu, G.Antep karşısında bu mevkide görev yaptı. Okan Buruk'un beğenisini kazanan futbolcu ayrıca her iki kanat ve orta saha için de joker olarak düşünülüyor. Buruk, Sallai'yi kadronun en kritik isimlerinden olarak görüyor.

