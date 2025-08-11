Tepkiler çığ gibi: İsrail’i futboldan kovun!

Liverpool'un dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın sosyal medyada UEFA'nın taziye mesajına verdiği yanıt gündeme damga vurdu. Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'in öldürdüğü, Filistinli Pele lakaplı milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid için UEFA bir paylaşım yapmıştı. Filistin Futbol Federasyonu, futbolcunun ölüm haberini "Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu" ifadeleri ile duyururken UEFA hiçbir detay vermedi. Bunun üzerine Salah, "Bize nerede ve nasıl öldüğünü söyleyebilir misin?" diyerek bu iki yüzlülüğü dünyaya duyurdu, bu mesaj toplamda 10 milyona yaklaşan izlenme, beğeni ve paylaşım aldı. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de UEFA'nın tavrına dayanamadı. Albanese, resmi X hesabında haberi alıntılayıpmesajını verdi.