Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TRABZONSPOR KOCAELİSPOR CANLI | Fırtına, evinde Kocaelispor'u konuk ediyor! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 11.8.2025 20:27 Son Güncelleme: 11.8.2025 20:35

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR CANLI | Fırtına, evinde Kocaelispor'u konuk ediyor! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele öncesinde iki takımın da 11'leri belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR CANLI | Fırtına, evinde Kocaelispor’u konuk ediyor! Fatih Tekke’nin 11’i belli oldu...

Trabzonspor, 72 gün aradan sonra lig maçına çıkacak. Geçen sezon ligi 30 Mayıs'ta Antalyaspor deplasmanında tamamlayan bordo-mavililer, sezonun ilk maçında sahasında taraftarı önünde galibiyet arayacak.

İki takım en son ligde 2008-2009 sezonunda İzmit'te karşılaşmış, 9 Mayıs 2009'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 3-1 kazanmıştı.

İŞTE 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Okay, Zubkov, Olaigbe, Nwakaeme, Onuachu.

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Show, Samet, Nonge, Oğulcan Çağlayan, Mendes, Petkovic.

NOTLAR:

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Paul Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluşacak.

Karadeniz ekibinde en son 2023-2024 sezonunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapan Nijeryalı oyuncu, 444 gün sonra tekrar bordo-mavili formayı giyecek.

Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya'nın sakatlıkları sürüyor, yeni transfer Felipe Augusto'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
TRABZONSPOR KOCAELİSPOR CANLI | Fırtına, evinde Kocaelispor'u konuk ediyor! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz