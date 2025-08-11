TRABZONSPOR KOCAELİSPOR CANLI | Fırtına, evinde Kocaelispor’u konuk ediyor! Fatih Tekke’nin 11’i belli oldu...

Trabzonspor, 72 gün aradan sonra lig maçına çıkacak. Geçen sezon ligi 30 Mayıs'ta Antalyaspor deplasmanında tamamlayan bordo-mavililer, sezonun ilk maçında sahasında taraftarı önünde galibiyet arayacak.

İki takım en son ligde 2008-2009 sezonunda İzmit'te karşılaşmış, 9 Mayıs 2009'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 3-1 kazanmıştı.

İŞTE 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Okay, Zubkov, Olaigbe, Nwakaeme, Onuachu.

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Show, Samet, Nonge, Oğulcan Çağlayan, Mendes, Petkovic.

NOTLAR:

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Paul Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluşacak.

Karadeniz ekibinde en son 2023-2024 sezonunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapan Nijeryalı oyuncu, 444 gün sonra tekrar bordo-mavili formayı giyecek.

Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya'nın sakatlıkları sürüyor, yeni transfer Felipe Augusto'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.