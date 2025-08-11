Travma kurbanı!

Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe-Feyenoord rövanşının sonucunu beklemeden İstanbul'a göndermemesinin altında büyük bir travma yatıyor…Zivkovic, attığı gole sevinmese de yaşanan bu durum Portekiz ekibinde bir travmaya neden oldu. Şimdi aynı olayı Kerem Aktürkoğlu ile yaşamak istemediği için de Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi halinde play-off'ta rakibi olacağını göze alarak transferi ağırdan alıyor. Nice ile oynadığı ilk maçı 2-0 kazanan Benfica, yarınki rövanşta büyük bir sürpriz olmazsa play-off kapısını aralamış olarak görülüyor.Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken hamle geldi. Milli sağ kanat, mesajlaşma programı Discord uygulamasındaki Aslan temalı profilini kaldırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kerem, son olarak İnstagram'dan karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkmışlardı.