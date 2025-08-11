Yok ‘Boey’le inat!

Galatasaray, bir buçuk sene önce 30 milyon Euro'luk tarihi bir bonservis bedeliyle Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'in boşluğunu dolduramadı.Sağ beke transfer isteyen Buruk'un gönlündeki isim, eski öğrencisi Boey. Bayern Münih ile iletişime geçen sarı-kırmızılılar, pazarlıklara 15 milyon Euro ile başlayan Alman devini 10 milyon Euro seviyesine indirdi. Bayern'i ikna etmek üzere olan Galatasaray cephesini Sacha Boey zorluyor.Dönüş teklifine mesafeli yaklaşan Sacha Boey, 4-5 milyon Euro yıllık ücretten kapıyı açtı.