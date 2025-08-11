Yok ‘Boey’le inat!

Galatasaray, bir buçuk sene önce 30 milyon Euro'luk tarihi bir bonservis bedeliyle Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'in boşluğunu dolduramadı. Aurier, Jelert ve Frankowski'de hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör Okan Buruk çareyi orjinali bu bölge olmayan Kaan Ayhan ve Roland Sallai'de buldu.
Sağ beke transfer isteyen Buruk'un gönlündeki isim, eski öğrencisi Boey. Bayern Münih ile iletişime geçen sarı-kırmızılılar, pazarlıklara 15 milyon Euro ile başlayan Alman devini 10 milyon Euro seviyesine indirdi. Bayern'i ikna etmek üzere olan Galatasaray cephesini Sacha Boey zorluyor. Haziran 2023'te sözü verilen şampiyonluk primini almadan Ocak 2024'te ayrılan Fransız sağ bek, sarı-kırmızılı kulübe kırgın.
5 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET TALEP EDİYOR
Dönüş teklifine mesafeli yaklaşan Sacha Boey, 4-5 milyon Euro yıllık ücretten kapıyı açtı. İngiltere ve Fransa'da kiralık oynama seçeneğini de değerlendiren 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray hâlâ masada.