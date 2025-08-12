Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage’dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Nice'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, maça 84. dakikada dahil oldu. Kerem'in oyuna girdiği esnada Lage'nin milli yıldıza sarılması dikkatleri çekti.

"ONA GÜVENİYORUZ"

Maçın ardından konuşan Lage, "Ben tüm oyuncularıma oyuna kararlı ve taze girmeleri için sarılıyorum. Kerem, geçen yıl harika bir iş çıkardı ve çok değer verdiğimiz bir oyuncu. 10 dakika oynadı ve takıma yardımcı oldu. Cumartesi günkü maçta ona güveniyoruz." dedi.