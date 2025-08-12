Dünya Aslan’ı izledi

Bu sezon hem Sane hem de Osimhen transferleri ile dünya gündemini sarsan G.Saray, canlı yayınları da en çok izlenen kulüp oldu. Streamcharts verilerine göre; Aslan'ın, Alman ekibi Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane'nin geliş yayınını kulübün resmi Youtube kanalındankişi takip etti. Sarı-kırmızılılar, böylece dünyada en çok canlı yayını izlenen futbol kulübü oldu.PSG'nin Riyad ile oynadığı karşılaşmaile listeye üçüncü sıradan dahil oldu. Türkiye'den F.Bahçe de listede kendine yer bulan takımlardan oldu.Sane'nin videosu Mourinho'ya göre 12 kat daha fazla izlendi.G.Saray..........................Leroy Sane İstanbul'da................... 3 milyon 252 bin 634Barcelona.....................Seul-Barcelona maçı.......................2 milyon 200 bin 398PSG................................PSG-Riyad maçı...............................1 milyon 373 bin 783Manchester United......M.United-Asean All Stars maçı......362 bin 926Real Madrid..................Mbappe tanıtım..............................326 bin 836F.Bahçe.........................Jose Mourinho İstanbul'da............256 bin 603Liverpool.......................Şampiyonluk töreni........................217 bin 194Bayern Münih..............B.Münih-M.City maçı......................183 bin 410Flamengo.....................Flamengo-Palmeiras maçı..............147 bin 120Marsilya........................Marsilya-Charleroi.......................... 134 bin 809