Dünya Aslan’ı izledi

Bu sezon hem Sane hem de Osimhen transferleri ile dünya gündemini sarsan G.Saray, canlı yayınları da en çok izlenen kulüp oldu. Streamcharts verilerine göre; Aslan'ın, Alman ekibi Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane'nin geliş yayınını kulübün resmi Youtube kanalından 3 milyon 252 bin 634
kişi takip etti. Sarı-kırmızılılar, böylece dünyada en çok canlı yayını izlenen futbol kulübü oldu. G.Saray'ın ardından gelen ise 2 milyon 200 bin 398 kişinin takip ettiği Barcelona-Seul maçının canlı yayını oldu.
MOURİNHO GERİDE KALDI!
PSG'nin Riyad ile oynadığı karşılaşma 1 milyon 373 bin 783 izlenme
ile listeye üçüncü sıradan dahil oldu. Türkiye'den F.Bahçe de listede kendine yer bulan takımlardan oldu. Jose Mourinho'nun F.Bahçe'ye gelişinin canlı yayını ise 256 bin 603 izlenme ile listede 6. sırada yer aldı.
Sane'nin videosu Mourinho'ya göre 12 kat daha fazla izlendi.
EN POPÜLER CANLI YAYINLAR
Kulüp........................ Olay............................................İzlenme sayısı
G.Saray..........................Leroy Sane İstanbul'da................... 3 milyon 252 bin 634
Barcelona.....................Seul-Barcelona maçı.......................2 milyon 200 bin 398
PSG................................PSG-Riyad maçı...............................1 milyon 373 bin 783
Manchester United......M.United-Asean All Stars maçı......362 bin 926
Real Madrid..................Mbappe tanıtım..............................326 bin 836
F.Bahçe.........................Jose Mourinho İstanbul'da............256 bin 603
Liverpool.......................Şampiyonluk töreni........................217 bin 194
Bayern Münih..............B.Münih-M.City maçı......................183 bin 410
Flamengo.....................Flamengo-Palmeiras maçı..............147 bin 120
Marsilya........................Marsilya-Charleroi.......................... 134 bin 809