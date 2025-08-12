Fenerbahçe’de Devin Özek’ten transfer müjdesi!

Fenerbahçe Kulübü Futbol Direktörü Devin Özek, 5-2'lik Feyenoord galibiyetinin ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamalar yaptı.Özek, "İlk olarak taraftarlara teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosferdi. Bize çok yardım ettiler. Gerçek bir takım olduklarını gösterdiler. Çok iyi bir takım performansı için hep beraber çalıştık. Takımı geliştirmek için her gün elimizden geleni yapıyoruz. Çok gururluyum.Transferler önemli ama daha da önemlisi takımdaki bu atmosfer, ekip atmosferi. Çok iyi çalışıyoruz, beraber çalışıyoruz. Çok önemli. İnşallah böyle devam edeceğiz, birkaç transfer daha gelecek." dedi.