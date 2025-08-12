Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocaelispor'a Mateusz Wieteska'dan kötü haber!
Giriş Tarihi: 12.8.2025 20:51

Kocaelispor'a Mateusz Wieteska'dan kötü haber!

Trabzonspor deplasmanıyla 16 yıl aradan sonra Süper Lig serüvenine başlayan Kocalispor'da maçın 21. dakikasında sakatlanan Wieteska'dan kötü haber geldi.

AA
Kocaelispor, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan defans oyuncusu Mateusz Wieteska'nın sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiğini, futbolcunun tedavisine başlandığını bildirdi.

Kulüpten futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Wieteska'nın, Atakent Cihan Hastanesi'nde MR görüntülemesinin yapıldığı belirtilerek, "Tetkikler neticesinde futbolcumuzun sağ diz ön çapraz bağında total rüptür (kopma) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

