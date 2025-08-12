Talisca döndü, Duran ilk 11’de!

Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısında Talisca'nın iyileştiği ve kadroda olacağı müjdesini verirken, "İlk maçta oynayan 11'e ek elimizde Talisca ve ondan biraz daha sonra aramıza katılan İsmail olacak. O açıdan avantajlıyız"
ifadelerini kullandı. Sakatlığı nedeniyle Portekiz kampını kaçıran ve ilk maçta kadroya alınmayan Talisca bugün formasına kavuşacak. Hollanda'da ikinci yarıda oyuna giren Jhon Duran ve Nelson Semedo
da ilk 11'de sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin Feyenoord rövanşında en büyük kozu taraftarı…. Avrupa kupalarında iç sahadaki 142 maçta 73 galibiyet, 38 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, sahaya müthiş bir taraftar desteği ile çıkacak. Futbolseverler, bugün oynanacak karşılaşmanın tüm biletlerini tüketti.
F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'nde adını play-off'a yazdırması için Feyenoord'u en az iki farklı yenmesi gerekiyor. 1 farklı galip gelirse maç uzayacak. Kanarya beraberlik halinde de Devler Ligi'ne veda edip, yolculuğunu Avrupa Ligi gruplarında sürdürecek.
FENERBAHÇE'DEN DEV ZARAR: 764 MİLYON TL
Fenerbahçe Kulübü, gelirgider dengesiyle ilgili önceki dönem performansına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. Sarı-lacivertli ekip, KAP'a yaptığı bildirimde 31 Mayıs 2025 itibarıyla sona eren 12 aylık dönemde 764 milyon TL (16 milyon Euro) zarar ettiğini duyurdu.
Açıklamada, zarar rakamının kulübün mali tablolarına yansıtıldığı belirtildi. Son Divan Kurulu'nda eski başkan Aziz Yıldırım, kulübün çok fazla borcu olduğunu belirterek bu rakamın 25 milyar TL iddia etmişti.