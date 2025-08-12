Talisca döndü, Duran ilk 11’de!

Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısında Talisca'nın iyileştiği ve kadroda olacağı müjdesini verirken,ifadelerini kullandı. Sakatlığı nedeniyle Portekiz kampını kaçıran ve ilk maçta kadroya alınmayan Talisca bugün formasına kavuşacak. Hollanda'da ikinci yarıda oyuna girenda ilk 11'de sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin Feyenoord rövanşında en büyük kozu taraftarı…. Avrupa kupalarında iç sahadaki 142 maçta 73 galibiyet, 38 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, sahaya müthiş bir taraftar desteği ile çıkacak.F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'nde adını play-off'a yazdırması için Feyenoord'u en az iki farklı yenmesi gerekiyor. 1 farklı galip gelirse maç uzayacak. Kanarya beraberlik halinde de Devler Ligi'ne veda edip, yolculuğunu Avrupa Ligi gruplarında sürdürecek.Fenerbahçe Kulübü, gelirgider dengesiyle ilgili önceki dönem performansına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. Sarı-lacivertli ekip, KAP'a yaptığı bildirimde 31 Mayıs 2025 itibarıyla sona erenAçıklamada, zarar rakamının kulübün mali tablolarına yansıtıldığı belirtildi.