Trabzonspor evinde rahat ediyor!

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA EVİNDE YENİLMEDİ

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda sahasında hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer, söz konusu sezonda evinde 12 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 43 puan topladı ve yeni stadında ilk şampiyonluk coşkusunu yaşadı.



STADYUM YENİLENDİ

Stadyum bu sezon yenilen yüzüyle taraftarının karşısına çıktı. Bakım, yenileme ve modernizasyon çalışmaları ile altyapısı güçlendirildi. Stadyumun tüm tribünlerinde yüksek performanslı, dijital altyapıya sahip profesyonel bir ses sistemi kuruldu. Saha aydınlatması uluslararası FIFA Lighting Standard A seviyesine yükseltilerek, karşılaşmalara çok daha kaliteli bir ışıklandırma sağlandı. Tribünler ve dolaşım alanları enerji verimliliği yüksek LED sistemleriyle donatıldı. Ayrıca, ses sistemiyle entegre çalışan RGB LED otomasyon altyapısı sayesinde görsel şovlar da mümkün hale getirildi.