Adalı’nın hedefi Lucas Vazquez!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı önceki gün basın toplantısında,diyerek tecrübeli oyuncu transferi için kapıyı açmıştı. Adalı'nın işaret ettiği bu ismin Real Madrid ile kontratı biten Lucas Vazquez olduğu ortaya çıktı. Sağ bek için İspanyol yıldız ile temas kurulduğu ve pazarlıkların başlatıldığı öğrenildi.Menajerler aracılığıyla bir yıllık kontrat önerilen başarılı oyuncunun, buna sıcak bakmadığı ve anlaşma süresinin artırılması halinde teklifi değerlendireceği aktarıldı.Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın "Abraham'ı yedeklemek için yerli-yabancı oyuncu transferi yapmak istiyoruz" açıklaması sonrası gözler bu isimlere çevrildi. Kartal'ın gündemindeki yerli golcü Porto'dan Deniz Gül... Genç futbolcu için girişimler yapıldı. Geçtiğimiz yaz 4.5 milyon Euro bedelle Hammarby'den Porto'ya giden 21 yaşındaki forvet, daha sonra A Milli Takım'a kadar yükseldi ve 3 kez de Ay-Yıldızlı formayı terletti. Geride kalan sezonda 23 kez Porto forması giyen ve 605 dakika sahada kalan Deniz, 2 gol kaydedebildi. Porto'nun oyuncusu için transferine ödedikleri bonservisin üzerinde bir rakam talep ettiği aktarıldı.Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevi yapan, özellikle geçmiş sezon yaşanan teknik direktör ayrılıklarında takımın başına getirilen Serdar Topraktepe'ye yeni görev verildi. 48 yaşındaki futbol adamı, siyah-beyazlı kulüpteoldu. Yapılan açıklamada, "Serdar Topraktepe'ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadesi kullanıldı.