Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan bomba sözler: "İki kurabiye bir çaya her şeyi alkışlıyorlar"

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, "Vizyon 2035" oluşumunun toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım, "Ali Koç, bu akşam başkanlığı bıraktı. Ne yapacaksınız? Cevabı bu salon verecek. Net konuşacağız. Biz varız! Fenerbahçe'de her şey var. Bir tek olmayan şey akıl. Akıl da gençlerde var." dedi.
72 yaşındaki Aziz Yıldırım, "Başarı belki hemen gelmeyecek. Ama belki sonra umutlar yeşerecek. Seçimi kaybedeceğiz belki önemli değil. Bir geçiş dönemi olur. Sonra başka bir arkadaşı destekleyeceğiz, kazanacağız. Ama sizler sahip çıkmazsanız, bu olmaz." ifadelerini kullandı.
"Benim yaptığım yönetim kadrolarından başkanlar, divan başkanları çıktı." diyen Yıldırım, "Bunu yaratmamız lazım. Bana bunu verin! Ben Fenerbahçe'ye sahip çıkmanızı bekliyorum. Geçen Divan'a gittim. Rezilliği gördüm. İki kurabiye bir çaya alkış kopuyor. Fenerbahçe bu hale gelmiş. Bunu ayağa kaldıracak sizlersiniz. Bunun için gelip buraya oturuyorum. Çıkın konuşun! Sesinizi duysunlar..." açıklamasında bulundu. (Sports Digitale)