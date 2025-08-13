Konu masada!

Futbol Fererasyonu bugün yapacağı toplantıda kulüplerin yabancı talebini masaya yatıracak.. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında 12+2 olan yabancı sayısının 16'ya çıkarılmasını tartışmıştı.. Özellikle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor 16 rakamını isterken diğer kulüplerin içinde destek veren de olurken karşı çıkıp,diyen de var.. TFF yönetimi bugün bir değerlendirme yapacak, Kulüpler Birliği ise yeni başkanı Ertuğrul Doğan ile ilk toplantısını yarın yapacak. Kulüpler Birliği ıslak imzalı bir başvuru yapmasa da TFF'ye özellikle büyük takımların sözlü olarak talepte bulundukları öğrenildi. Transfer çalışmaları bir yandan devam ederken 4 büyük takımdaki yabancı oyuncu sayısı şu an itibarıyla şöyle:SABAH Spor, 9 Ağustos'ta kulüplerin isteğini Türkiye'ye duyurmuştu...Samet Aybaba, dün TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın katıldığı törende imzayı attı ve Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine geldi. SABAH bunu 2 Ağustos'ta yazmıştı.