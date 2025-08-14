BEŞİKTAŞ ST.PATRICK’S CANLI | Kartal, evinde St.Patrick’s’i konuk ediyor! Solskjaer’in 11’i belli oldu...

UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, play-off bileti için sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar, ilk maçta deplasmanda 4-1 mağlup ettiği İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i Dolmabahçe'de ağırlayacak.
İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.
Siyah-beyazlı takım, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.
İŞTE 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa, Rashica, Arroyo, Abraham.
St.Patrick's: Anang, Sjöberg, Mclaughlin, Redmond, Turner, Kazeem, Baggley, Robinson, Leavy, Mulraney, Carty
NOTLAR:
Siyah-beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.