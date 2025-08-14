Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ ST.PATRICK'S CANLI | Kartal, evinde St.Patrick's'i konuk ediyor! Solskjaer'in 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 14.8.2025 19:47 Son Güncelleme: 14.8.2025 19:51

BEŞİKTAŞ ST.PATRICK'S CANLI | Kartal, evinde St.Patrick's'i konuk ediyor! Solskjaer'in 11'i belli oldu...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Mücadele öncesinde Solskjaer'in 11'i belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ ST.PATRICK’S CANLI | Kartal, evinde St.Patrick’s’i konuk ediyor! Solskjaer’in 11’i belli oldu...

UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, play-off bileti için sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar, ilk maçta deplasmanda 4-1 mağlup ettiği İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i Dolmabahçe'de ağırlayacak.

İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa, Rashica, Arroyo, Abraham.

St.Patrick's: Anang, Sjöberg, Mclaughlin, Redmond, Turner, Kazeem, Baggley, Robinson, Leavy, Mulraney, Carty

NOTLAR:

Siyah-beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
BEŞİKTAŞ ST.PATRICK'S CANLI | Kartal, evinde St.Patrick's'i konuk ediyor! Solskjaer'in 11'i belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz