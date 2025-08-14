Hakkınızı helal edin!

Fenerbahçe'ye transferi artık an meselesi olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.milli sol kanat, bu transfer kesinleştiğindeforma giydiği dönemde kendisine yakın gördüğü kulüp personeli ve bazı eski futbolcuları arayarak,dediği öğrenildi.Fenerbahçe,Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile her konuda anlaşmaya vardı. Milli yıldız, Portekiz ekibinin cumartesi günü ligde Estrela ile oynayacağı maçın ardından İstanbul'a gelecek.Bu arada Benfica, Kerem'i Nice maçının 84. dakikasında oyuna aldı ve Fenerbahçe'nin milli yıldızı play-off'ta kendisine karşı oynatma ihtimalini ortadan kaldırdı. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, oyuncusuna sarılmasıyla ilgilidemişti.Bruno Lage'ın, Kerem'e sarılması ve oyuncunun bakışları her şeyi anlatırken yoruma yer bırakmayan cinstendi.