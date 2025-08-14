Fenerbahçe'ye transferi artık an meselesi olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın 25 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro da bonusla Benfica'dan kadrosuna katacağı
milli sol kanat, bu transfer kesinleştiğinde G.Saray'da
forma giydiği dönemde kendisine yakın gördüğü kulüp personeli ve bazı eski futbolcuları arayarak, "Birlikte güzel günler geçirdik. Hayatımda çok özel ve önemli bir yeriniz var ancak bu profesyonel hayat. Benim için ne olursa olsun, hangi formayı giyersem giyeyim G.Saray'da yaşadıklarım unutulmaz. Üzerimde emeğiniz çok fazla. Bunu unutmam mümkün değil. Hakkınızı helal edin"
dediği öğrenildi.
CUMARTESİ İSTANBUL'DA
Fenerbahçe,
Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile her konuda anlaşmaya vardı. Milli yıldız, Portekiz ekibinin cumartesi günü ligde Estrela ile oynayacağı maçın ardından İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrolünden geçecek futbolcunun, ardından kendini sarı-lacivertli yapacak sözleşmeye imzayı atması bekleniyor. 26 yaşındaki sol kanat, Fenerbahçe'nin cumartesi günü ligde Göztepe'ye konuk olacağı karşılaşmaya yetişemeyecek.
Bu arada Benfica, Kerem'i Nice maçının 84. dakikasında oyuna aldı ve Fenerbahçe'nin milli yıldızı play-off'ta kendisine karşı oynatma ihtimalini ortadan kaldırdı. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, oyuncusuna sarılmasıyla ilgili "Ben tüm oyuncularıma iyi bir şekilde sahaya çıkmaları için sarılırım"
demişti.
KONUŞAN FOTOĞRAF!
Bruno Lage'ın, Kerem'e sarılması ve oyuncunun bakışları her şeyi anlatırken yoruma yer bırakmayan cinstendi.