Kerem, Galatasaray ile büyüdü!

Galatasaray'da birinci kaptanlığa getirilen Mauro İcardi, basın toplantısı düzenledi. Fiziksel durumu hakkında bilgi veren Tangocu, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun olası Fenerbahçe'ye transferine değindi. İşte Arjantinli golcünün açıklamaları:
3 sene
önce geldiğimde benim için bir meydan okumaydı. Şimdi geçmişe gururla bakıyorum. Taraftarlarımızla, çocuklarla farklı bir bağ kurdum. Galatasaray aşkları arttı.
Gol atıp şampiyonluklar kazandırmam, geri ödemem gereken bir borç.
Yıllar sonra kaptanlığı Nando'dan (Muslera) devralmak benim için çok büyük gurur. Bu kulübü her zaman zaten gururla temsil ettim, şimdi de kaptan olarak temsil edeceğim için çok mutluyum.
Kerem konusunda olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Hâlâ Benfica oyuncusu. Galatasaray'la birlikte büyüdü. Benim için değerli, sevdiğim bir insandı. Kariyerinde başarılar dilerim.
Muslera ve Mertens özlenecek insanlar. Biz büyük bir aileyiz. Futbolun ötesinde çok büyük dostluğumuz var.
VİCTOR İLE OYNAMAK KEYİFLİ OLACAK!
Geçen sene Osimhen ile az sayıda maça çıktığını söyleyen İcardi, "Onlar çok keyifli anlardı. Gol kralı oldu Victor. Bu sene de birlikte oynayıp çok keyif alacağız" dedi.
OSİMHEN İKİNCİ YARIDA!
İlk hafta Gaziantep'te 3-0 kazanan Galatasaray aynı ilk 11'le Karagümrük maçına da başlayacak. Sağ bekte Sallai, forvette Barış Alper oynamaya devam edecek. Kadroya alınacak Osimhen ikinci yarıda şans bulacak.