Kerem, Galatasaray ile büyüdü!

Galatasaray'da birinci kaptanlığa getirilen Mauro İcardi, basın toplantısı düzenledi.3 seneönce geldiğimde benim için bir meydan okumaydı.Gol atıp şampiyonluklar kazandırmam, geri ödemem gereken bir borç.Yıllar sonra kaptanlığı Nando'dan (Muslera) devralmak benim için çok büyük gurur.Kerem konusunda olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Hâlâ Benfica oyuncusu. Galatasaray'la birlikte büyüdü. Benim için değerli, sevdiğim bir insandı. Kariyerinde başarılar dilerim.Muslera ve Mertens özlenecek insanlar.Geçen sene Osimhen ile az sayıda maça çıktığını söyleyen İcardi, "Onlar çok keyifli anlardı. Gol kralı oldu Victor. Bu sene de birlikte oynayıp çok keyif alacağız" dedi.İlk hafta Gaziantep'te 3-0 kazanan Galatasaray aynı ilk 11'le Karagümrük maçına da başlayacak.