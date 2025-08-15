Baskı bizi daha iyi yapacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandıkları maçı şöyle değerlendirdi: "Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı 4-0 önde kapatmıştık. Turu geçtiğimiz için memnunum ama geliştirmemiz gereken noktalar var. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak, kazanmayı bekleyemeyiz.
Devre arasında güçlü kelimeler kullandık. Daha iyi, daha kaliteli ve hızlı oynamamız gerektiğini söyledim. Baskı daha iyi takım olmak için önemli. Baskıyı seviyorum, beklentilerin büyük olması hoşuma gidiyor.
Oyuncularım eleştirileri kaldırmalı. Baskıyı kaldıracak oyunculara ihtiyacımız var. İkinci yarı güzel oynadık ve kazanarak turu geçtik."