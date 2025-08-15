Baskı bizi daha iyi yapacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandıkları maçı şöyle değerlendirdi: "Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı 4-0 önde kapatmıştık.Devre arasında güçlü kelimeler kullandık.Oyuncularım eleştirileri kaldırmalı. Baskıyı kaldıracak oyunculara ihtiyacımız var. İkinci yarı güzel oynadık ve kazanarak turu geçtik."