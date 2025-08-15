Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Baskı bizi daha iyi yapacak
Giriş Tarihi: 15.8.2025

Baskı bizi daha iyi yapacak

Solskjaer: “Baskı daha iyi takım olmak için önemli. Beklentilerin büyük olması hoşuma gidiyor. Ama gelişmemiz gerekiyor.”

Baskı bizi daha iyi yapacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandıkları maçı şöyle değerlendirdi: "Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı 4-0 önde kapatmıştık. Turu geçtiğimiz için memnunum ama geliştirmemiz gereken noktalar var. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak, kazanmayı bekleyemeyiz. Devre arasında güçlü kelimeler kullandık. Daha iyi, daha kaliteli ve hızlı oynamamız gerektiğini söyledim. Baskı daha iyi takım olmak için önemli. Baskıyı seviyorum, beklentilerin büyük olması hoşuma gidiyor. Oyuncularım eleştirileri kaldırmalı. Baskıyı kaldıracak oyunculara ihtiyacımız var. İkinci yarı güzel oynadık ve kazanarak turu geçtik."
ARKADAŞINA GÖNDER
Baskı bizi daha iyi yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz