Dün Avrupa, pazar Beşiktaş

Koşu testini geçemeyen ve elit hakemliğini tehlikeye sokan Halil Umut Meler, telafi sınavında başarılı olmuştu. 39 yaşındaki hakem, dün gece Konferans Ligi'nde Sheriff (Moldova)- Anderlecht (Belçika) arasındaki 3. ön eleme turu rövanş maçını yönetmişti. MHK tecrübeli hakemi, Süper Lig'de pazar günü oynanacak Beşiktaş- Eyüp karşılaşmasına atadı. BUGÜN:
21.30 G.Saray-Karagümrük: Ozan Ergün, YARIN:
19.00 Kocaeli-Samsun: Zorbay Küçük, 21.30 Alanya-Ç. Rize: Atilla Karaoğlan, 21.30 Göztepe-F.Bahçe: Yasin Kol, PAZAR:
19.00 G.Birliği- Antalya: Oğuzhan Aksu, 19.00 Konya-G.Antep: Adnan Deniz Kayatepe, 21.30 Beşiktaş-Eyüp: Halil Umut Meler, 21.30 Başakşehir-Kayseri: Kadir Sağlam, PAZARTESİ:
21.30 Kasımpaşa-Trabzon: Cihan Aydın.