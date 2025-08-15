Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dün Avrupa, pazar Beşiktaş
Koşu testini geçemeyen ve elit hakemliğini tehlikeye sokan Halil Umut Meler, telafi sınavında başarılı olmuştu. 39 yaşındaki hakem, dün gece Konferans Ligi'nde Sheriff (Moldova)- Anderlecht (Belçika) arasındaki 3. ön eleme turu rövanş maçını yönetmişti. MHK tecrübeli hakemi, Süper Lig'de pazar günü oynanacak Beşiktaş- Eyüp karşılaşmasına atadı. BUGÜN: 21.30 G.Saray-Karagümrük: Ozan Ergün, YARIN: 19.00 Kocaeli-Samsun: Zorbay Küçük, 21.30 Alanya-Ç. Rize: Atilla Karaoğlan, 21.30 Göztepe-F.Bahçe: Yasin Kol, PAZAR: 19.00 G.Birliği- Antalya: Oğuzhan Aksu, 19.00 Konya-G.Antep: Adnan Deniz Kayatepe, 21.30 Beşiktaş-Eyüp: Halil Umut Meler, 21.30 Başakşehir-Kayseri: Kadir Sağlam, PAZARTESİ: 21.30 Kasımpaşa-Trabzon: Cihan Aydın.

