Guardiola’dan şaşırtan Ederson sözleri!

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, adı sık sık Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki file bekçisi Ederson hakkında açıklamalarda bulundu.
TRANSFERİNE DAİR AÇIKLAMA
"Şu anda birinci kaleciniz kim?" sorusuna, "Ederson." sorusuna cevap veren Guardiola, Brezilyalı kalecinin geleceğiyle ilgili olarak, "Ederson bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Bir teklifim var' demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum… Ne olacağını ise kimse bilemez" ifadelerini kullandı.