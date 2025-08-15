Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Guardiola'dan şaşırtan Ederson sözleri!
Guardiola'dan şaşırtan Ederson sözleri!

Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola, Galatasaray'ın transferinin gündeminin ilk sırasında yer alan Ederson için flaş bir açıklama yaptı.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, adı sık sık Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki file bekçisi Ederson hakkında açıklamalarda bulundu.

TRANSFERİNE DAİR AÇIKLAMA

"Şu anda birinci kaleciniz kim?" sorusuna, "Ederson." sorusuna cevap veren Guardiola, Brezilyalı kalecinin geleceğiyle ilgili olarak, "Ederson bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Bir teklifim var' demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum… Ne olacağını ise kimse bilemez" ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam, Ederson'un cumartesi günkü Wolverhampton maçında oynayıp oynamayacağına yönelik gelen soruyu, "Eğer formda olursa, evet oynayacak." diye yanıtladı.

