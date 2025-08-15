Guardiola’dan şaşırtan Ederson sözleri!

TRANSFERİNE DAİR AÇIKLAMA

"Şu anda birinci kaleciniz kim?" sorusuna, "Ederson." sorusuna cevap veren Guardiola, Brezilyalı kalecinin geleceğiyle ilgili olarak, "Ederson bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Bir teklifim var' demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum… Ne olacağını ise kimse bilemez" ifadelerini kullandı.