Sıra geldi Tielemans’a

Fenerbahçe, orta saha takviyesinde gaza bastı.Belçikalı oyuncunun kulübünden ayrılmak istediği ve F.Bahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenilirken, Aston Villa'nın bonservis beklentisi ise transferin önündeki en büyük zorluk. İngiliz ekibi, 35 milyon Euro isterken F.Bahçe cephesi ise bunun mümkün olmadığını ve 25 milyon Euro seviyesine inmesini istiyor.İngiltere'de Leicester ve Aston Villa formaları giyen 28 yaşındaki oyuncu, toplam 219 kez Premier Lig'de sahaya çıktı. 26 kez ağları sarsan Belçikalı futbolcu, 35 defa da asist yaptı. Toplamda 61 kez skora etki etti.Sarı-lacivertli taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun gelişini bekliyor ama bu transferde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Record'a göre; Fenerbahçe ile Benfica arasındaki transfer görüşmesi durdu. Portekiz ekibinin, Kerem'i Nice maçında 84'te sahaya sürerek F.Bahçe karşısında oynamasına engel olmasına sarılacivertli yönetim, tepki gösterdi. Durumun değiştiğini vurgulayan Kanarya, 25 milyon Euro'luk bonservis teklifini geri çekerek yeni bir öneri sundu. Ancak Benfica, bunu geri çevirdi ve görüşmeleri askıya aldı. Sıcak temas sürerken Kerem, Fenerbahçe ile anlaşma sağlamıştı.