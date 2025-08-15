TFF’den haber bekliyoruz!

Süper Lig'de yeni sezon başlarken kulüplerin istekleri ve planlamaları için hem kendi aralarında hem de TFF ile temasları sürüyor. Yeni başkan Ertuğrul Doğan yönetiminde dün yapılan toplantıda ana gündem maddesi MHK ve yabancı sayısı konularıydı.Bu konuda TFF'ye başvuruda bulunulurken Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, konuyla ilgili olarak geri dönüş alamadıklarını belirtip şunları söyledi: "Yabancı sınırı konusunda kulüplerimizin bir talebi var. TFF'ye görüş belirttik, haber bekliyoruz.Yayın gelirini nasıl artırabileceğimizi konuştuk. MHK ile ilgili de sıkıntılar var.