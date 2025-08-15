TFF’den haber bekliyoruz!

Süper Lig'de yeni sezon başlarken kulüplerin istekleri ve planlamaları için hem kendi aralarında hem de TFF ile temasları sürüyor. Yeni başkan Ertuğrul Doğan yönetiminde dün yapılan toplantıda ana gündem maddesi MHK ve yabancı sayısı konularıydı. Kulüpler, kadrolarında bulunan yabancı oyuncuların fazlalığı ve özellikle sakatlıklarla daralan limitleri nedeniyle yabancı oyuncu sayısının 16'ya yükseltilmesini istiyor.
Bu konuda TFF'ye başvuruda bulunulurken Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, konuyla ilgili olarak geri dönüş alamadıklarını belirtip şunları söyledi: "Yabancı sınırı konusunda kulüplerimizin bir talebi var. TFF'ye görüş belirttik, haber bekliyoruz. Net bir cevap gelmedi. Bekliyoruz. Olacaksa en geç önümüzdeki hafta bir gelişme olması lazım. Futbolda şu an en büyük problem gelir kalemleri.
Yayın gelirini nasıl artırabileceğimizi konuştuk. MHK ile ilgili de sıkıntılar var. Başkanlarımız da görüşlerini dile getirdi. Yeniden bir araya geldiğimizde daha somut bilgiler verebilirim." Bu arada toplantıya Ali Koç ve Serdal Adalı katılırken Dursun Özbek yer almadı.