Transfer bitince mutlu oluyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük karşısında kazandıkları için mutlu olduğunu belirterek lige iki galibiyetle başlamanın önemine değindi. Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Transfer sürecinin herkes için zor olduğunu söylemek istiyorum. Oyuncuların psikolojileri çok önemli oluyor. Açıkçası transfer dönemi bitince daha mutlu oluyoruz. Bizim adımıza transfer, istediğimiz oyuncular üzerinden devam ediyor. Önemli bir sürecimiz. Gerekeni yapıyoruz.

CUESTA VE NELSSON GİDECEK

Transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetimimiz, fedakârca davranıyor. Taraftarımız da bunun farkında. Onların da istekleri belli, bizim de belli. Bu süreç bazen zor geçiyor.

Frankowski ve Morata ayrıldı. Ayrılmaya yaklaşan oyuncular var. Cuesta ve Nelsson'un görüşmeleri sürüyor. Köhn de öyle. Elimde kadro var. Fiziksel olarak üstüne koyarak devam ediyoruz.

ÇOK İYİ DEĞİLDİK

Buruk, öz eleştiride de bulundu: "Maça iyi başlamadık. Büyük bölümünü çok iyi oynayamadık. İkinci yarının başında biraz daha hızlıydık. Maçın devamında giren oyuncularımızla birlikte ofansif olarak daha güçlü oynadık. Ama bu oyunun üzerine çıkmalıyız."



RAMS PARK IŞIL IŞIL

SEZON öncesi iyi sinyaller vermeyen RAMS Park zemini iki haftalık bakımla Karagümrük maçına hazırlandı. Satışa çıkan sınırlı sayıdaki bilet tamamen tükendi ve yeni ışıklandırma sistemiyle ışıl ışıl olan Aslantepe dün kapalı gişeydi.