Portekizli yıldız Trabzonspor’a önerildi! Karar Fatih Tekke’nin...

Trabzonspor'da kadrosuna yeni takviyeler yapmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Portekizli yıldız Renato Sanches'in menajerler aracılığıyla Karadeniz devine önerildiği ortaya çıktı. Bonservisi PSG'de bulunan ve geçtiğimiz sezon Benfica'da kiralık olarak forma giyen Sanches, son dönemlerde sakatlıklar nedeniyle eski formunu kaybetmişti.