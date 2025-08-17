Portekizli yıldız Trabzonspor’a önerildi! Karar Fatih Tekke’nin...

Trabzonspor'da kadrosuna yeni takviyeler yapmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililerin gündemine sürpriz bir isim geldi.
Portekizli yıldız Renato Sanches'in menajerler aracılığıyla Karadeniz devine önerildiği ortaya çıktı. Bonservisi PSG'de bulunan ve geçtiğimiz sezon Benfica'da kiralık olarak forma giyen Sanches, son dönemlerde sakatlıklar nedeniyle eski formunu kaybetmişti.
KARAR FATİH TEKKE'NİN
Trabzonspor yönetimi'nin oyuncuyla ilgili Fatih Tekke'nin kararına göre hareket edeceği belirtildi.
Daha önce Bayern Münih, PSG gibi dev kulüplerinde formasını giyen 27 yaşındaki orta saha, geçen sezon Benfica'da 21 maçta 634 dakika süre alabildi.