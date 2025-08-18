Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa - Trabzonspor | Maçta ilk düdük geldi (CANLI)
Giriş Tarihi: 18.8.2025 20:33 Son Güncelleme: 18.8.2025 21:34

Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri bu maçı da kazanarak ligde ikide iki yapmanın hedefinde. Diğer yandan ise Kasımpaşa ilk galibiyetini almak istiyor. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

Kasımpaşa - Trabzonspor | Maçta ilk düdük geldi CANLI

Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile -Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanacak olan karşılaşma saat 21:30'da başladı.

İlk hafta evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Fatih Tekke'nin öğrencileri bu zorlu maçı da kazanarak ikide iki yapmak istiyor. Diğer yandan ilk hafta Antalyaspor'a kaybeden Kasımpaşa ilk galibiyeti almanın peşinde.

CANLI SKOR: KASIMPAŞA 0-0 TRABZONSPOR (CANLI ANLATIM)

Şota Arveladze: "Futbol her zaman keyif vermeli, bugün de onu bekliyoruz. Güzel bir futbol olacak diye düşünüyorum. İki takım da hücum seven takımlar. Açık bir oyun, kaliteli bir oyun bekliyorum."

Fatih Tekke: Tony geçen maçta sakatlandı ve 2-3 ay oynamayacak büyük ihtimalle. Zubkov ciddi bir hastalık geçirdi. Onuachu bugün oynamak istedi, ne kadar devam edecek göreceğiz. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Umarım kazanan biz oluruz. İyi başlamak bizim için önemli ama zor bir maç oynayacağız onu söylemek gerekir.

11'LER BELLİ OLDU

Kasımpaşa XI: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Mortadha, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Cafu, Ali Yavuz, Gueye.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Wagner Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Visca, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

