Kasımpaşa - Trabzonspor | Maçta ilk düdük geldi (CANLI)

İlk hafta evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Fatih Tekke'nin öğrencileri bu zorlu maçı da kazanarak ikide iki yapmak istiyor. Diğer yandan ilk hafta Antalyaspor'a kaybeden Kasımpaşa ilk galibiyeti almanın peşinde.

CANLI SKOR: KASIMPAŞA 0-0 TRABZONSPOR (CANLI ANLATIM)

Şota Arveladze: "Futbol her zaman keyif vermeli, bugün de onu bekliyoruz. Güzel bir futbol olacak diye düşünüyorum. İki takım da hücum seven takımlar. Açık bir oyun, kaliteli bir oyun bekliyorum."

Fatih Tekke: Tony geçen maçta sakatlandı ve 2-3 ay oynamayacak büyük ihtimalle. Zubkov ciddi bir hastalık geçirdi. Onuachu bugün oynamak istedi, ne kadar devam edecek göreceğiz. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Umarım kazanan biz oluruz. İyi başlamak bizim için önemli ama zor bir maç oynayacağız onu söylemek gerekir.

11'LER BELLİ OLDU

Kasımpaşa XI: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Mortadha, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Cafu, Ali Yavuz, Gueye.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Wagner Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Visca, Olaigbe, Augusto, Onuachu.